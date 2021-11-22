الإثنين 22 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 22-11-2021

دولار أمريكي
دولار أمريكي

أظهرت شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار أسعار الصرف الأجنبي، ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك، حيث بلغ سعر الدولار اليوم الإثنين 15،72 جنيه، بزيادة قدرها قرش واحد عن الأمس، وذلك نظرا لتوفير جميع البنوك كميات الدولار اللازمة، لكافة العملاء لتصريف الاحتياجات اليومية، خاصة المستوردين ورجال الأعمال والشركات المصدرة والمستوردة للمنتجات الغذائية والصناعية ومدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى ارتباط سعر صرف الدولار بأسعار العديد من السلع بالأسواق، بعد تطبيق سياسة تحرير السعر فى السوق المصرفى بمصر. 

 
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك 

فى السياق ذاته، شهدت البنوك المصرية، استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات وفقًا لآلية العرض والطلب، مع استمرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، فى المستوى الطبيعى له، نتيجة تدفق الكميات اللازمة منه بمختلف البنوك العاملة والخاصة، بجانب تدفقات العملة الصعبة من المصريين العاملين في الدول الخارجية، والتى تصل إلى حوالى 34 مليار جنيه تساهم فى استقرار أسعار الصرف الأجنبي بالبنوك وشركات الصرافة. 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 

بالإضافة لذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15،64 جنيه للشراء  و15،75 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم. 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 

وكذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15،64 جنيه للشراء و15،74 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة 

وأيضا أظهر تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB 

وكذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي 

بالإضافة لذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده 

فى النهاية شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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