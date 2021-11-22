الحجرف يؤكد ثبات ومنهجية مجلس التعاون ودوه كركيزة للأمن والسلام

شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، خلال استقباله بمقر الأمانة العميد الركن طيار سالم الشامسي، والوفد المرافق من كلية الدفاع السعودي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية ، ثبات منهجية المجلس ودوره كركيزة للأمن والسلام.

وأوضح الحجرف: ما تتمتع به دول المجلس من عناصر قوة تكاملية لتعزيز مسيرته نحو تحقيق التنمية الشاملة، حفاظا على المكانة الإقليمية والدولية للمجلس، ودوره الريادي في تعزيز السلم والأمن الإقليمي، والعمل على استقرار المنطقة، وما يمثله من عامل أساسي للأمن والسلم العالميين.

وفي سياق متصل، أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية، مساء الأحد، تدمير طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار نجران جنوب المملكة.

وذكر التحالف العربي في بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": "إن شظايا تناثرت على حي العريسة السكني دون إصابات بين المدنيين بعد تدمير الطائرة الحوثية المفخخة".

وأوضح التحالف أن المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لتنفيذ الهجوم العابر للحدود.

وشدد التحالف على أن انتهاكات الحوثيين تسيء لسياسة ضبط النفس، وجهود الحل السياسي، وخيارات الردع مطروحة.