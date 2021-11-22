«الصحة»: التطعيم يقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة و السكان، أن التطعيم ضد فيروس كورونا يساهم في تقليل فرص الإصابة بالفيروس ويحد من الأعراض المصاحبة له.

وطالبت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وخاصة التسجيل للأمهات وكبار السن لحمايتهم من أعراض الإصابة بالفيروس.

وأكدت أن اللقاحات المستخدمة في التطعيم ضد فيروس كورونا آمنة وفعالة ولا يوجد أي خطر منها على صحة المواطنين، مشيرة إلى أنها تساعد في الحد من الأعراض المصاحبة للإصابة، والتي قد تتسبب في وفاة المصابين.

وكان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بدء العمل بمراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المتمركزة داخل محطات مترو الأنفاق، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل، ضمن حملة «معًا نطمئن سجل الآن»، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا للتصدي للجائحة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن هذه المراكز ، شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين للتسجيل وتلقي اللقاح، حيث تم تطعيم ٥٠٠ مواطن خلال الساعات الأولي من خلال مركزي التطعيم المثبتين بمحطة «السادات».

ولفت «عبدالغفار»، إلى أنه جار العمل على تثبيت 14 مركزًا لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، حيث يتضمن 6 مراكز داخل المحطات التبادلية وتشمل «السادات، الشهداء والعتبة»، بمعدل مركزين بكل محطة، بالإضافة إلى 8 مراكز أخرى في المحطات ذات الكثافة العالية وتشمل «شبرا الخيمة، كلية الزراعة، روض الفرج، جمال عبدالناصر، سعد زغلول، السيدة زينب، المرج الجديدة وحلوان».

وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 97 نقطة لتسجيل المواطنين لتلقي لقاحات فيروس كورونا داخل محطات المترو، وذلك للتيسير على المواطنين في التسجيل وتوجيههم على الفور لتلقي اللقاح بالمراكز القريبة في طريقهم داخل المترو، حيث تم توزيع نقاط التسجيل لتشمل 70 نقطة تسجيل داخل شباك التذاكر بكافة محطات المترو، و 15 نقطة تسجيل موزعين على المحطات التبادلية والأكثر كثافة، بالإضافة إلى 12 نقطة تسجيل الخاصة بتسجيل شكاوى المواطنين المربوطة بمركز معلومات مجلس الوزراء.