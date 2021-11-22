الإثنين 22 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 766 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 291980 حتى الأحد.

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 884 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 حالة جديدة.

 

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وأشار حسام عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 350397 من ضمنهم 291980 حالة تم شفاؤها، و 19933 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة أندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L


نسخة أيفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

وزارة الصحة والسكان لقاح كورونا فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

جنون «التريند»

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلى

النائب العام يأمر بحبس متنمر على فتاة من ذوي الهمم 4 أيام

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

الملكة إليزابيث الثانية تحضر مراسم تعميد اثنين من أحفادها

الصحة: 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

محمود خليل

الكيوف.. والعقل الباحث عن الغيبوبة

القس. رفعت فكرى

التفكير العلمى ومواجهة الأوبئة

د. منى حلمى

اليوم العالمى للفلسفة

أحمد سعد زايد

للدين وجوه جميلة

جمال-أسعد

الوعى وبناء الشخصية

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

تطلعات فلسطينية لإخراج اللجنة الرباعية الدولية من «الهيمنة» الأمريكية

مستوطنون إسرائيليون يقطعون الطرق ويعتدون على فلسطينيين فى مدن الضفة الغربية

محافظة القدس تحمل الاحتلال المسئولية عن الاحتقان في المدينة