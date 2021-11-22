رئيس هيئة الأركان اليمنى: شعبنا يخوض حربا من أجل السلام والاستقرار

بحث رئيس هيئة الأركان العامة اليمنى الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم، على هامش مؤتمر حوار المنامة 2021م، مع قائد الفيلق الحادي عشر الباكستاني الفريق محمد سعيد، سبل دعم العلاقات بين البلدين، حيث أكدا على تعزيزها وتوسيعها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وأشار رئيس هيئة الأركان اليمني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، إلى أن اليمن ابتليت بمليشيات الحوثي الإرهابية الإيرانية التي تشن حربًا مدمرة على الشعب اليمني، مؤكدًا بأن الشعب اليمني وقواته المسلحة تخوض حربًا من أجل السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة عمومًا، تقابله المليشيات الإرهابية بالرفض والتعنت والتصعيد المتواصل في حربها المدمرة لتشمل بلدان الجوار.

وأشاد رئيس هيئة الأركان، بمواقف الحكومة الباكستانية ودعمها لجهود الشرعية الدستورية في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، متطلعًا إلى أن تشهد العلاقة بين المؤسستين العسكريتين مزيدًا من التطور وتبادل المصالح المشتركة.

من جانبه، وجه الفريق سعيد، للفريق الركن صغير بن عزيز، دعوة رسمية لزيارة باكستان، مؤكدًا بأن اليمن وباكستان يقعان في خط جيواستراتيجي واحد، وبالتالي يقع على عاتق البلدين حماية تلك المصالح، موضحًا أن باكستان واليمن يتشاركان نفس القضايا الأمنية والدينية والسياسية، مما يؤهلهما أن تلعبا دورًا مهمًا في حل الصراع اليمني، وأن باكستان تتابع عن كثب التطورات الميدانية في اليمن، وأنها مستعدة لتقديم أوجه الدعم والمساندة.

وعلى صعيد آخر، أحكمت القوات المشتركة الحكومية اليمن، سيطرتها على عدد من الجبال والمواقع الاستراتيجية المطلة على مديرية جبل رأس، بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات المشتركة أحرزت تقدمات جديدة، وسيطرت على جبال «المغارب، وجبل محور العبد»، المطلة على مديرية جبل رأس، ثاني مديرية بعد السيطرة على مديرية حيس.

وأضافت أن القوات المشتركة واصلت تقدمها شمال مديرية حيس تجاه الجراحي بعد تأمين مثلث العدين.

وأوضحت المصادر، إجمالي سيطرة القوات المشتركة خلال الساعات الماضية، حيث تم تحرير مناطق واسعة وجبال استراتيجية وهي: «جبل المغارب في مديرية جبل رأس، وجبل محور العبد المطل على مديرية جبل رأس بمحافظة الحديدة، وجبال الروينة والسوهيرة والطور والعديد من الجبال في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، وجبال الغازية وحبيطان وقحبر وعمر والدباس باب الفج بمديرية حيس».