السعودية: العمرة والصلاة والزيارة تستلزم حجزًا مسبقًا عبر «توكلنا»

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة والزيارة يشترط فيها التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية في "توكلنا" إلى "محصّن أكمل جرعات لقاح كورونا".

وأوضحت الوزارة أن الحاصلين على تصاريح السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما يمكنهم تكرار الزيارة حسب توفر المواعيد المتاحة في تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا"، دون الحاجة إلى التقيد بمدة زمنية بين الزيارات السابقة، في حين أن الحصول على تصريح الصلاة في الروضة الشريفة يتاح لضيوف الرحمن مرة واحدة فقط كل 30 يومًا.

ويهدف ذلك إلى الحفاظ على صحة الزوار والمصلين وتمكين أكبر قدر من المسلمين بخوض تجربة روحانية آمنة مليئة بالذكر، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المعنية تراجع الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة وتحديثها بشكل دوري.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة أتاحت خدمة حجز التصاريح للمواطنين والمقيمين في السعودية، وللقادمين من خارج المملكة يُشترط التسجيل في منصة "قدوم" عند الوصول ليتمكنوا من حجز التصاريح عبر تطبيق "اعتمرنا".

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أمس أن الصلاة في الروضة الشريفة متاحة للفرد مرة واحدة كل 30 يوماً، وذلك من خلال حجز تصريح الصلاة في الروضة وتصريح زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما عبر تطبيقي "اعتمرنا – توكلنا" .

وشددت الوزارة على أن الصلاة في المسجد النبوي يمكن أداؤها دون مواعيد مسبقة إذ إن الصلاة فيه لا تستلزم حجز تصريح، بل يشترط التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية في "توكلنا" إلى "محصّن أكمل جرعات لقاح كورونا".

ورفعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، استعدادتها بمناسبة عودة المسجد الحرام لاستقبال المصلين والزوار بكامل طاقته الاستيعابية.