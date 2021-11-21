الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شاهد.. طقس شتوى مستقر فى السويس بعد ليلة ممطرة

غيوم في السويس
غيوم في السويس

شهدت محافظة السويس، الأحد، طقسًا غائمًا خالي من الأمطار بعد سقوط المطر ليلة أمس.

وحرص العشرات من أهالي محافظة السويس على النزول للاستمتاع بالجو على كورنيش السويس منذ ظهر اليوم، وحتى قبيل الغروب.

وشهدت مناطق مختلفة من أرجاء المحافظة سقوط أمطار متوسطة وهبوب رياح خالية من الأتربة باستثناء المناطق المتاخمة الطرق الصحراوية السريعة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأحد نهارًا - لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد - معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما عن حالة الطقس ليلاً، فيكون مائلاً للبرودة على كل الأنحاء.

وهناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى "مطروح - إسكندرية - البحيرة- كفر الشيخ - دمياط- بورسعيد- العريش" قد تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة - أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومنطقة خليج السويس وسيناء "الدقهلية - الغربية - الشرقية- منوفية - رأس غارب - الزعفرانة- نخل - كاترين" على فترات متقطعة- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما حالة البحر المتوسط تكون معتدلة: مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 15
الإسكندرية 20 16
وادى النطرون 20 15
طنطا 20 15
شبين الكوم 20 15
دمنهور 20 16
بلطيم 20 15
مطروح 20 15
السلوم 20 14
سيوة 21 14
بورسعيد 20 17
دمياط 20 16
الزقازيق 20 16
المنصورة 20 15
الإسماعيلية 21 15
السويس 21 15
العريش 21 16
رفح 21 16
رأس سدر 21 16
نخل 19 10
نويبع 21 17
طابا 20 17
كاترين 14 07
الطور 23 17
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 25 18
مرسى علم 26 17
الفيوم 22 13
بنى سويف 22 14
المنيا 22 14
أسيوط 22 13
سوهاج 22 15
قنا 23 15

https://www.facebook.com/dostornewsmedia/videos/273213511290072/

مصر ارصاد الطقس امطار السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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