وثائق مسربة تكشف مخطط الحكومة البريطانية لتطعيم الأطفال ضد كورونا

قال مسئولو منظمة الصحة البريطانية، NHS إن الخدمة الصحية جاهزة لتوفير لقاحات بسرعة للأطفال في حال تغيرت توصيات الخبراء لمن يجب أن يتلقوها، بعد أن اقترح تقرير جديد أن خطط إعطاء الجرعات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا يمكن أن تصبح حقيقة في العام المقبل.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فان لقاحات كورونا مرخصة في المملكة المتحدة فقط للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر، وأي قرار بتوسيع نطاقها لتشمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا ستتخذه وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA).

ووفقًا لتقرير الصحيفة، تشير المقترحات المسربة إلى أن مديري الصحة يستعدون لطرح اللقاح على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا في الربيع.

وقال مصدر لم يكشف عن اسمه إن الخطط الخاصة بمن يحصل على اللقاح يمكن أن تتغير، مضيفًا أن طلب الإذن من الوالدين لتطعيم الأطفال الصغار "موجود في الجدول الزمني".

وقالت وزارة الصحة والطب البشري إن اللقاحات لن يُسمح بها إلا للأطفال في هذه الفئة العمرية إذا تم استيفاء معايير السلامة والجودة والفعالية.

وأكدت الصحيفة انه إذا كان من المقرر أن تقوم MHRA بتمديد الترخيص للأطفال الأصغر سنًا، فإن اللجنة المشتركة للقاحات والتحصين (JCVI) ستنصح الحكومة حول كيفية تفسير مثل هذا التغيير في التوجيه قبل طرح اللقاحات.

وقال متحدث باسم الشركة: "لن يتم السماح بتوسيع استخدام لقاح فيروس كورونا ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا إلا إذا تم استيفاء معايير السلامة والجودة والفعالية المتوقعة، كما هو الحال مع الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق، يمكن للوالدين أن يطمئنوا تمامًا إلى أنه لأي تصريح محتمل في هذه الفئة العمرية ، ستكون سلامة الأطفال على رأس أولويات الحكومة.

وردا على سؤال حول تقرير الصحيفة، قالت الصحة البريطانية: "تخطط NHS بانتظام لكيفية تفعيل السماح لمنخ اللقاحات لمزيد من الأشخاص، لذا فهي جاهزة لتمديد اللقاح بسرعة عندما وإذا أوصى أي قرار من قبل JCVI."

وأوضحت الصحيفة أنه في المملكة المتحدة ، كان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا مؤهلين للحصول على جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا منذ سبتمبر الماضي، ولم تقدم اللجنة المشتركة توصيات بشأن الجرعات الثانية للأطفال في هذه الفئة العمرية الذين لم يصابوا بالفيروس.

وفي الولايات المتحدة الامريكية، وافق مسئولو الصحة على إعطاء ثلث جرعة لقاح كورونا العادية من فايزر إلى من تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا في أوائل نوفمبر ، وهي خطوة تعني أن 28 مليون طفل في تلك الفئة العمرية سيصبحون مؤهلين للحصول على جرعة كورونا بحجم الأطفال.