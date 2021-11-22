دينا فؤاد تنفعل وتغادر قاعة حفل نجم العرب

خرجت النجمة دينا فؤاد من قاعة حفل «نجم العرب» الذي أقيم أمس السبت وسط حضور كوكبة من النجوم، منفعلة بسبب تأخر تكريمها في الحفل خاصة أنها كانت ضمن الحضور.

وكان ضمن الحضور أيضاً الفنان إيهاب توفيق الذي غادر القاعة بشكل سريع فيما قامت الفنانة إيناس عز الدين بمحاولة تهدئته، لكنها أصرت على المغادرة بسب تأخر التكريم، بينما شهد الحفل سوء تنظيم وخرج أيضاً عدد كبير من الفنانين.

وحضر الحفل الفنان أحمد العوضي وحصل على جائزة أفضل ممثل دور أول عن مسلسل «اللي مالوش كبير» من مهرجان نجم العرب.



ونشر «العوضي» عبر حسابه على موقع «انستجرام» صورة من حفل المهرجان، مع النجمين عمرو سعد، وخالد سرحان.

وعلّق: «مهرجان نجم العرب.. جائزة أحسن ممثل دور أول عن مسلسل (اللي مالوش كبير).. أخواتي النجم عمرو سعد والنجم خالد سرحان».