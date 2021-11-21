مستشار الملك البحريني يستقبل رئيس الشؤون السياسية في اللجنة اليهودية الأمريكية

استقبل خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار العاهل البحريني للشؤون الدبلوماسية، اليوم بمكتبه بقصر القضيبية جيسون آيزاكسون، رئيس الشؤون السياسية في اللجنة اليهودية الأمريكية.

واستعرض الجانبان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية التأكيد على أهمية دعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة، والمساعي الهادفة لترسيخ قيم ومبادئ التسامح والتعايش السلمي والحوار والتعاون العالمي، وتعزيز الثقة والتفاهم المتبادل، وتعزيز التواصل بين مختلف الثقافات والمجتمعات. كما تم تبادل وجهات النظر حيال بعض القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن ذلك جاء خلال لقائه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا والوفد المرافق له، في إطار انعقاد أعمال منتدى حوار المنامة 2021، حيث أشار الأمير آل خليفة إلى أهمية استمرار تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة المختلفة في ضوء توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتطلعات المنشودة، ويفتح آفاقًا أرحب لنمو وتطور العلاقات الثنائية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض المحاور التي تطرق إليها المنتدى وإلى أهمية حوار المنامة في تبادل الأفكار والآراء حول المستجدات والتطورات في المنطقة والعالم بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

وينظم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة الخارجية منتدى "حوار المنامة" خلال الفترة من 19-21 نوفمبر الجاري، بمشاركة 300 شخصية بارزة من كبار المسؤولين في شؤون السياسة والدفاع والأمن القومي وخبراء متخصصين يمثلون أكثر من 50 دولة، والعديد من الشركات والمنظمات الإقليمية والدولية.

ويمثل حوار المنامة منذ انطلاقته عام 2004، أحد أهم القمم الدبلوماسية والأمنية العالمية السنوية التي تعكس الدور الريادي لمملكة البحرين.

كما يعكس المنتدى دور المملكة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، في تعزيز الحوار والتفاهم المشترك بين الأمم والثقافات والحضارات والحرص على تسوية الصراعات والتوترات بالطرق الدبلوماسية، بما يسهم في ترسيخ السلام والأمنين الإقليمي والعالمي، وفق وكالة أنباء البحرين.