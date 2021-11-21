الأفلام القصيرة الإيرانية تفوز بجوائز في مهرجان الطريق 66 السينمائي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بحصول العديد من الأفلام القصيرة الايرانية "Identibye" و "The Doll’s Game" و "House of Fortune"، على العديد من الجوائز في مهرجان الطريق رقم 66 السينمائي العشرين في سبرينجفيلد يولاية إينوي في الولايات المتحدة الامريكية.

ووفقاً لصحيفة طهران تايمز الإيرانية فقد حصل فيلم “Identibye” من تأليف وإخراج سجاد شاهاتمي على جائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية، حيث تم الإعلان عن الفائزين الأسبوع الماضي.

كما فاز فيلم "The Doll’s Game" بجائزة أفضل فيلم لاول مرة.

الفيلم من إخراج مهدي محاي ، ويدور حول مهرج يعمل في مدينة ملاهي إيرانية ، يحاول تحصيل راتب مستحق له من قبل صاحب العمل من أجل دفع أتعاب محام لمساعدته في الحصول على حضانة ابنته.

وفازت الفنانة نسيم أفشاربور بجائزة أحسن تمثيل عن دورها في فيلم "House of Fortune" للمخرج عادل مشوري.

وتم اختيار فيلم The Better Angels للمخرج الأسترالي مايكل كوزاك كأفضل رسوم متحركة، على إنها تدور حول جندي شاب يحاول الهروب من ويلات الحرب، ويجد منزلًا مهجورًا وفي داخل أسواره قصص لما كان يمكن أن يكون.

وفاز فيلم الرسوم المتحركة "Helicopter Mom" ​​من الولايات المتحدة للمخرج Heewon Jeong بجائزة أفضل كوميدي.

كما حاز فيلم "The Audition" القصير للمخرج الأمريكي إريك ليبراكي على جائزة أفضل دراما.

ومُنحت جائزة أفضل فيلم تجريبي لـ "Hush" للمخرج جوزيف ماكغفرن من الولايات المتحدة.

في هذا الفيلم ، يكافح جيريمي ، الذي يعيش في حب زوجة أقرب صديق له ، سوزانا ، مع عدم قدرته على تحقيق رغبته.

ويذكر أن، مهرجان الطريق 66 السينمائي هو مهرجان سينمائي سنوي يقام في نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، ويقع مهرجان الأفلام وقد بدأ لأول مرة في نوفمبر 2002.

وإنشاء المهرجان في البداية للاحتفال بالمركبات وتاريخ الطريق السريع الطريق 66 الشهير، أقيم المهرجان السينمائي - مهرجان الطريق 66 الدولي في سبرينجفيلد ، لكنه كان في طريق لوس أنجلوس 2014.

مهمة وهدف المهرجان في دعم وتقدير صانعي الأفلام المستأجرة من جميع الأعمار والخلفيات. غير المهرجان على فكرة الرحلة - العاطفية والجسدية والروحية والشخصية. تسلط الأفلام الممثلة في المهرجان الضوء على رحلات أمريكا من جميع أنحاء العالم.

فيلم مهرجان الطريق 66 السينمائي من جميع أنحاء العالم، أوروبا وفرنسا وأوروغواي والمكسيك وكندا المتحدة، يتم الاحتفاء بالتنوع واحتضانه ويتم تمثيله في كل من الأفلام الروائية والقصيرة.