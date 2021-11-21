الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

في اليوم العالمي للتلفزيون.. 5% زيادة بساعات البث المرئي 2020-2019

اليوم العالمي للتلفزيون
اليوم العالمي للتلفزيون

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، تقريرا تزامنا مع اليوم العالمي للتليفزيون الذي يحتفل به يوم 21 نوفمبر من كل عام، والذى أقرته الأمم المتحدة عام 1996، اعترافا بالتأثير المتزايد للتليفزيون في عملية صنع القرار وأثره في السياسة العالمية، كما مكن الجميع من متابعة أبرز المعلومات الهامة وغيرها من الأحداث البارزة. 

ومن أهم المؤشرات الإحصائية عن الهيئة الوطنية للإعلام ما يلي: 

- بلغ إجمالي عدد ساعات البث المرئي لكافة قنوات التليفزيون (القنوات الرئيسية – الفضائية المصرية – القنوات الإقليمية – قنوات النيل المتخصصة – القنوات الإخبارية 178.9 ألف ساعة عـام 2019/2020 مـقابل 170.3 ألـف سـاعـة عــام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 5%).  

-  احتل المجـال الاجتماعي النـصيب الأكـبر في عـدد ساعات الإرسال عام 2019-2020، حيث بلغ 38910 ساعة بنسبة  21.8 % من إجمالي عدد الساعات بمتوسط 106 ساعة يومياً يليه الـمجال الترفيهي بعدد ساعات 25797 ساعة بنسبة   14.4 % بمتوسط 70 ساعة يومياً يليه المجال الثقافي بعدد ساعـات 24271 ساعة بنسبة 13.6 % بمتوسط  66 ساعة يومياً.

- المتوسط اليومي لساعات البث المرئي للقنوات الرئيسية والإقليمية:
- بـلغ المتـوسـط اليـومي لـساعات الـبـث المرئي بالقـنوات الرئيسية والإقليمية (الأولى، الثانية، القاهرة، القنال، الإسكندرية، الدلتا، الصعـيد، طـيبة)  152 ساعة يـومـيا عام 2019/2020.

- عدد ساعات بث قطاع التليفزيون(الرئيسية-الفضائية):

- بلـغ إجـمالي عـدد ساعـات بـث قـطـاع التـليـفزيـون (القناة الأولى – القناة الثانية – الفضائية المصرية - الفضائية الموجهة لأمريكا- تايم سبورت) 43.9 ألف ساعة عـام 2019-2020 مقابل 35.8 ألف ساعة عام 2018-2019 بزيادة قدرها 22.8%.

0.4 % زيادة في عدد ساعات البث المرئى لقطاع القنوات الإقليمية:

- بلغ عدد ساعات البث المرئى لقطاع القنوات الإقليمية (القاهرة – القنال – الإسكندرية – الدلتا – الصعيد– طيبة)         38318 ساعة عام 2019/2020 مقابل 38180 ساعة عام2018/2019  بنسبة زيادة قدرها 0.4%.

- بلغ عدد ساعات البث المرئي لقناة القاهرة 6896 ساعة عام 2019-2020 مقابل 6810 ساعة عام 2018-2019 بنسبة زيادة قدرها 1.3%.

- عدد ساعات الخدمات الإخبارية:

- بـلغ عدد ساعات بث الخدمات الإخبارية (قناة مصر الإخبارية – النيل الدولية –  إذاعة الأخبار  راديو مصر)                    26352 ساعة عام 2019/2020 وتتضمن عدد ساعات الإرسال 8784 ساعة خاصة بالبث المسموع لراديو مصر.

 عدد ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة:

- بلغ إجمالي ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة (دراما – سبورت – لايف – سينما – كوميدي – الأسرة والطفل – الثقافية– القناة التعليمية – ماسبيرو زمان) 79056 ساعة خلال عام 2019/2020 مقابل 78840 ساعة   عام   2018 /2019 بنسبة زياده قدرها 0.3%.

- بلغ المجال الاجتماعي أعلى نسبة لعدد ساعات البث المرئي بقطاع قنوات النيل المتخصصة عام 2019/2020 بـ 21940 ساعة بنسبة 27.8 % من إجمالي عدد ساعات الإرسال يليه المجال الترفيهي 17552 ساعة بنسبة 22.2%. 

الاحصاء تليفزيون البث اليوم العالمى للتليفزيون ساعات الإرسال

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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