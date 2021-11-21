«البيئة» تسلم المنوفية خلية جديدة بـ«مدفن أبي داوود» للتخلص من المخلفات

سلمت وزارة البيئة ضمن مشاركتها في دعم مشروعات البنية التحتية بمنظومة النظافة الجديدة، خلية دفن جديدة بالمدفن الصحي بأبي داوود بمحافظة المنوفية، والتي تم إنشاؤها على مساحة 10 أفدنة لخدمة المحافظة، وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالى 242 ألف طن، ضمن العقد الموقع بين وزارات (البيئة، التنمية المحلية، التخطيط) والهيئة العربية للتصنيع.

وزارة البيئة تسلم خلية دفن جديدة بمدفن أبي داوود بالمنوفية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن فتح خلايا دفن جديدة بالمدافن الصحية وإنشاء مدافن بمواقع جديدة يدعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، ويساعد على زيادة فرصة التخلص من أكبر قدر من المرفوضات الناتجة عن المخلفات بطريقة آمنة، بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة العامة.

وأضافت وزيرة البيئة، أن تلك الجهود تأتي ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت، ومتابعة التنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث شددت وزيرة البيئة على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

يأتي هذا ضمن دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمتابعة ورقابة كافة جوانب الإدارة المتكاملة للمخلفات، تبعا لقانون 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، وتقديم الدعم الفني اللازم لجميع الشركاء والفاعلين في منظومة المخلفات الجديدة.