الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الفيضانات» تضرب كندا وتتسبب فى مصرع 4 مواطنين

الفيضانات
الفيضانات

لقى 4 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الغزيرة غربي كندا، حسبما أعلنت السلطات المحلية اليوم الأحد، وما زال هناك شخص خامس مفقود جراء تلك الفيضانات، وفقًا لفرانس برس.

وطلبت السلطات في غرب كندا الجمعة الماضية، من سكان المناطق المنكوبة جراء الفيضانات الشديدة في الأيام الأخيرة، الحدّ من استخدام الوقود بسبب صعوبات الإمداد في ظل سوء الأحوال الجوية.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة يومي الأحد والإثنين بانهيارات أرضية ودمرت طرقًا وبنى تحتية وأغرقت مدنًا بكاملها تحت الماء، ما أجبر حكومة بريتيش كولومبيا على إعلان حالة الطوارئ الأربعاء، على غرار ما فعلت في يوليو بسبب حرائق الغابات الهائلة.

وأُغلق خط أنابيب النفط "ترانس ماونتن" الذي ينقل النفط من مقاطعة ألبرتا الى سواحل بريتيش كولومبيا مؤقتًا.

وقال وزير الأمن العام مايك فارنوورث، خلال مؤتمر صحفي: "نطلب من الناس الحدّ من استهلاك الوقود ومن تنقلاتهم في المركبات في الوقت الحالي".

ولن يتمكن الأفراد من شراء أكثر من 30 لترًا من الوقود من المحطات.

وأشار فانوورث إلى أن الإجراءات ستسمح "باستمرار نقل السلع التجارية واستقرار سلاسل التوريد وبعودة الجميع إلى منازلهم بأمان.

وأضاف: "نطلب من الناس ألّا يسافروا في المناطق المتضررة بشدّة، حفاظًا على سلامتهم الخاصة من جهة، وأيضًا من أجل ضمان استخدام الوقود المتوافر في خدمة المحتاجين في أوقات الأزمة".

ولفتت السلطات إلى أن أربعة أشخاص لا يزالون مفقودين حتى الجمعة في منطقة بيمبرتون شمال شرق فانكوفر، حيث عُثر على جثة امرأة في وقت سابق من هذا الأسبوع، فيما لا يزال البحث عن المفقودين مستمرًا.

ويعمل الجيش الذي بدأ ينتشر منذ الأربعاء في عدة مناطق في المقاطعة للمساعدة في إخلاء الطرق ولبناء سد جديد في منطقة أبوتسفورد التي ضربتها الفيضانات والمهددة بأمطار إضافية الأسبوع المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الوطني باميلا هوجان الجمعة لوكالة فرانس برس "كل قاعدة عسكرية تقريبًا في البلاد تقف على أهبة الاستعداد لنشر فرقها إذا استدعت الحاجة".

وأضافت: "سيُساعد أفراد القوات المسلحة الكندية المهندسين المدنيين المسئولين عن بناء السد".

ومن المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة في المنطقة الأسبوع المقبل.

 

 

 

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