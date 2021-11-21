قرار جديد ضد «مستريح الحديد» بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم على أموالهم بحجة استثمارها في تجارة الحديد والصلب، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عليهم وتحديد باقي ضحايا المتهم.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة، و4 آخرين، بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الحديد والصلب مقابل فائدة شهرية، ولقد قام المذكور بسداد الفائدة لفترة ثم توقف عن سدادها وامتنع عن رد أصول المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ووجود آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وااتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس سيدة مسجله 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامها بانتحال صفة مديرة بأحد البنوك ولها القدرة على إنهاء إجراءات حصول المواطنين على قروض بنكية وقامت بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت تحريات ضباط المباحث، قيام إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم منتحلة صفة مديرة بأحد البنوك زاعمةً قدرتها على إنهاء إجراءات حصولهم على قروض بنكية، وقامت بالنصب والإحتيال على الشاكيين والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بعد إيهامهما بصفتها المنتحلة وقدرتها على إنهاء إجراءات حصولهما على قروض بنكية من البنك محل عملها بمبالغ مالية كبيرة "على خلاف الحقيقة " وقيامها بالاستيلاء على كامل المبلغ المشار إليه دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين والقي القبض عليها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.