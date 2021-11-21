تحذيرات من «المرور» إلى قائدى السيارات أثناء سقوط الأمطار

أصدرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مدير الإدارة العامة للمرورالمركزي، اليوم الأحد، مجموعة من الإرشادات والتحذيرات المرورية أثناء قيادة السيارات أعلى الطرق، أثناء سقوط الأمطار، لتفادي وقوع حوادث السيارات وسقوط ضحايا.

وحذرت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات من السرعة الزائدة على الطرق السريعة، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترًا" بسرعة 100 كم مع تجنب السير عكس الاتجاه تمامًا أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية، منعًا لوقوع الحوادث، ويجب السير بسرعات منخفضة، نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة تجمعات مياه الأمطار.

وشددت إدارة المرورعلى ضرورة التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، كما يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وتفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه، وفي حالة وجود أي عطل في السيارة يجب عدم التنقل بها نهائيًا وخصوصًا أثناء سقوط الأمطار والشبورة المائية.

ونوهت إدارة المرور بضرورة مضاعفة مسافة السيارات على الطرق، مع تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدوران غير الشرعي منعًا لوقوع الحوادث، كما يجب استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية، مع التأكد من صلاحية الإطارات بالسيارة.

وعدم السير أو ركن السيارات أسفل الأشجار أو المنازل القديمة أوأعمدة الإنارة التي قد تتضرر بفعل سقوط الأمطار وتنجم عن ذلك خسائر بشرية أو مادية.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم. قالت اﻹدارة العامة للمرور، إنه تتم متابعة الحالة الجوية وتقلبات وعدم استقرار الطقس، وتلاحظ سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بالطرق التابعة للإدارة، دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.

وأضافت اﻹدارة العامة للمرور، أن الطرق لم تتأثر بسقوط اﻷمطار، وأنه يتم رصد أي معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة على كافة الطرق.

وكانت المتابعات الميدانية رصدت وجود أمطار أعلى جميع الطرق، وعلى الفور تم تعيين خدمات مرورية وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.