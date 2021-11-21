اليوم.. استكمال نظر دعوى رئيس الأهلى ضد مرتضى منصور

تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، ضد رئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور، والتي يتهمه فيها بالسب و القذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للإطلاع على المستندات.

حملت الدعوى رقم 1451 سنة 21، وذكرت أن مرتضى منصور، سب و قذف مجلس إدارة النادي الأهلي، و رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعين فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير2019، وحملت الفيديوهات المشار اليها محتوى مسئ للنادي الأهلي ورئيسه ومجلس إدارته.

كانت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، في وقت سابق قد أصدرت حكمها في القضيتين رقمي 414، 415 لسنة 2020 تعويضات، بأن ألزمت مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك الأسبق بدفع مبلغ 200 ألف جنيه كتعويض عن بعض وقائع السب والقذف التي ثبت إدانته فيها بسب وقذف هاني العتال وأسرته.

وجاء في حيثيات الحكم إلزام الدائرة 12 تعويضات لـمرتضى أحمد منصور بأن يؤدي إلى المدعو هاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مبلغ وقدره 2000 ألف جنيه ، لتعويضه مدنيا عن بعض وقائع وعبارات السب والقذف الموجه من المذكور لـ هاني العتال وأسرته – بحسب ما ذكرته صحيفة الدعوى.

وفي السياق نفسه حددت محكمة جنح مستأنف الهرم جلسة 14 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات استئناف المستشار مرتضي منصور، على الحكم الصادر ضده هو ومذيع قناة الزمالك أحمد جمال، و الذي يقضي بـ تغريمه 15 ألف جنيه في 4 دعاوى مقامة من الإعلامي عبد الناصر زيدان، ورئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس، ونائب رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق هاني العتال يتهمونه فيهم بـ السب والقذف.

