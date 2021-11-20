السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. نظر دعوى النادي الأهلي ضد مرتضى منصور

مرتضي منصور
مرتضي منصور

تستكمل المحكمة الاقتصادية في القاهرة، غدا الأحد، النظر  في الدعوى المقامة من رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، ضد رئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

تفاصيل القضية
وكشفت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، أن مرتضى منصور قام بسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعين فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.

والثلاثاء الماضي، أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، حكمها في القضيتين رقمي 414، 415 لسنة 2020 تعويضات ، ب أن ألزمت مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك الأسبق بدفع مبلغ 200 ألف جنيه كتعويض عن بعض وقائع السب والقذف.

وجاء في حيثيات الحكم أن الدائرة 12 تعويضات تلزم مرتضى أحمد منصور بأن يؤدي لـهاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مبلغ وقدره 2000 ألف جنيه ، لتعويضه مدنيا عن بعض وقائع وعبارات السب والقذف الموجه من المذكور لهاني العتال وأسرته – بحسب ما ذكره مكتب الدكتور كمال شعيب المحامي.

دعوى النادي الأهلي مرتضى منصور المحكمة الاقتصادية رئيس محمود الخطيب

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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