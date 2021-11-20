السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلطان عمان في زيارة رسمية لقطر الإثنين المقبل

السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق

يتوجّه سلطان عمان هيثم بن طارق  بعد غدٍ الاثنين إلى دولة قطر  في زيارة "رسمية ".

وذكر بيان صادر عن ديوان السُّلطان العماني، اليوم السبت، ان تعزيزًا للعلاقات الوطيدة المتميزة بين سلطنة عُمان ودولة قطر وتوثيقًا للروابط الثنائية بين البلدين، وتأكيدًا على حرص قيادتيهما على الارتقاء بها لآفاق أكثر رحابة في مختلف المستويات، وتلبيةً الموجّهة إلى السُّلطان هيثم بن طارق من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرِ دولة قطر؛ سيقوم بزيارة دولة إلى دولة قطر ابتداءً من يوم الاثنين المقبل . 

وتابع البيان، أن أوجه التعاون المختلفة بين البلدين ، والفرص الممكنة لتعزيزها، وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقًا للغايات المرتجاة للبلدين وتطلعاتهما، ووصولًا لنتائج مثمرة تخدم مصالحهما المشتركة، وتكفل لأبنائهما مزيدًا من النماء، والرّخاء، والاستقرار في الحاضر والمستقبل.

سلطان عمان هيثم بن طارق قطر ديوان الس لطان سلطنة ع مان

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بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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