السكة الحديد: حملات تفتيش على الركاب للحد من التدخين داخل القطارات

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن هناك حملات تفتيش على الركاب داخل القطارات لمنع لتدخين السجائر داخل القطارات، وذلك لإرساء حالة من الانضباط على الركاب للحفاظ على راحة المواطنين أثناء تواجدهم داخل القطارات.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن هناك كثيرا من الشكاوى من قِبَل المواطنين بسبب تدخين بعض الركاب داخل القطارات، الأمر الذي يتسبب في إزعاجهم بشكل كبير، لذا شنت الهيئة حملات تفتيش على الركاب داخل القطارات للحد من تلك الظاهرة.

وأشارت المصادر إلى أنه في حال وجود أي فرد يقوم بالتدخين داخل القطارات، سيتم توقيع غرامة فورية عليه بقمية 50 جنيها، وذلك للتأكد من عدم تدخين المواطنين مرة أخرى داخل القطارات.