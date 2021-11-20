هايتى تفتتح قنصلية بجنوب المكسيك للتعامل مع زيادة المهاجرين

قالت حكومة المكسيك إن هايتي افتتحت قنصلية في مدينة تاباتشولا الواقعة على الحدود الجنوبية للمكسيك في مسعى للمساعدة في إدارة الهجرة، وسط زيادة حادة في محاولات مواطنين من هايتي عبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك هذا العام.



و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، قالت الحكومة المكسيكية في بيان إن افتتاح القنصلية بالقرب من الحدود مع جواتيمالا يأتي في إطار جهود بين حكومتي المكسيك وهايتي للتعامل مع المهاجرين من الدولة الواقعة بمنطقة الكاريبي داخل الأراضي المكسيكية.



الارتفاع في عدد مواطني هايتي الذين يشقون طريقهم عبر المكسيك مدفوع بصعوبات اقتصادية وزلزال مدمر واضطراب سياسي أعقب اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس في يوليو.



ويوم الخميس، انطلقت قافلة تضم حوالي ثلاثة آلاف مهاجر، كان بينهم الكثير من مواطني هايتي، من تاباتشولا باتجاه الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث أثار وصول أعداد كبيرة من مواطني هايتي أزمة لإدارة جو بايدن في سبتمبر .



و في وقت سابق ، حثت الولايات المتحدة مواطنيها على مغادرة هايتي، بينما تشهد هذه الدولة الكاريبية أعمال عنف ترتكبها عصابات ونقصا في الوقود وعدم استقرار سياسي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، أصدرت السفارة الأمريكية في هايتي، بيانا نصحت فيه مواطني الولايات المتحدة "بمغادرة هايتي الآن عبر وسائل تجارية".

وقالت السفارة إن "المواطنين الأمريكيين يجب أن يقيموا بدقة مخاطر السفر إلى هايتي أو البقاء هناك في ضوء الوضع الأمني الحالي والتحديات المرتبطة بالبنى التحتية".

وأضافت السفارة الأمريكية أن "النقص الواسع في الوقود قد يحد من الخدمات الأساسية في حالات الطوارئ بما في ذلك الوصول إلى المصارف والتحويلات المالية والرعاية الطبية الطارئة والإنترنت والاتصالات وخيارات النقل العام والخاص".

ويواجه الهايتيون بعد أشهر من الفوضى السياسية والكوارث الطبيعية، مصاعب إضافية إذ قامت عصابات بمنع الحصول على الوقود ما أدى إلى قطع إمدادات الطاقة والمياه.

وخطفت العصابات في هايتي أكثر من 780 شخصا مقابل فدية منذ مطلع السنة، بحسب مركز التحليل والبحوث في مجال حقوق الإنسان ومقره بورت أو برينس.

وتحتجز إحدى العصابات حاليا 16 أمريكيا و1 كندي والمفاوضات جارية لتأمين الإفراج عنهم.