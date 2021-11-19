انتشار المعدات فى شوارع البحيرة استعدادًا لموجة الطقس السيئ

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد لمواجهة أية أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار ۲٤ ساعة وربطها مع الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

وتابع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جهود كافة الجهات المعنية وانتشار المعدات والأطقم وحملات لمتابعة محطات الصرف والمعديات، مؤكدًا على مراجعة الأنفاق وأجهزتها ومعداتها ورفع درجة الاستعداد بالمناطق المخفضة.

والتنسيق بين كافة المراكز والعمل على دعم المراكز بالمعدات اللازمة فى حالة الحاجة لذلك وفقًا للخطة المسبقة.

يأتى ذلك عقب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن تعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة مع الساعات الأولى من فجر يوم السبت 20 نوفمبــر، وأن تشهد السواحل الشمالية للبلاد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة الشدة تكون رعدية أحيانًا على عدة مناطق من المحافظة قد تكون مصحوبة بحبات البرد.

كما شدد محافظ البحيرة على إلغاء كافة الإجازات واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال تلك الفترة، والمتابعة المستمرة لأعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسیب الترع والمصارف، ومتابعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

كما تمت مراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال الرياح والأمطار، ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظًا على الأرواح والممتلكات، والتأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعي والصرف الصحي والمستشفيات العامة، والتأكيد على المتابعة المستمرة للطرق ومطالع ومنازل الكباري وفتح الطرق وكذا المتابعة المستمرة للمواقع الرسمية للأرصاد الجوية على مدار الساعة وتوعية المواطنين للابتعاد عن مواطن الخطورة .

كما أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قرارًا بتعطيل الدراسة غدًا السبت بالمدارس والمعاهد الأزهرية حرصًا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.