عودة رونق مسلسلات «الأوت أوف سيزون».. والنجوم: الدراما الرقمية هي المستقبل

حالة من الازدهار والنشاط تشهدها الساحة الفنية بشكل عام وبالدراما بشكل خاص، فأصبح هناك تنوع كبير بين مسلسلات كبار النجوم على مختلف القنوات الفضائية، ولم تقتصر المنافسة على موسم رمضان فقط بل أصبح المنافسة والروح الرياضية متفاقمة طوال العام وعلى مدار الأشهر والمواسم المختلفة، ليكون هناك نوع من التفاعل والمرح والبهجة والتشويق بين الجمهور ومحبي شاشة التلفزيون، بعدما أوشك على الانطفاء وهجر الجمهور له خاصة بعصر السوشيال ميديا.

وأعاد هذا النشاط للتلفزيون رونقه وأصبحت الأسرة المصرية تجتمع أمامه مثلما كان يحدث بالماضي، فمن منا ينسى موعد مسلسل الساعة الثامنة مساءًا الذي كان يعرض على شاشة قناة الأولى طوال العام ولم تفرق لدراما وقتها بين شهر رمضان الكريم وأي موسم أخر سوى إضافة برامج الفوازير فقط، لنعود لهذا العصر "الجميل" بعد التطور الذي قامت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي لم تفرق بين موسم وأخر أو نجم وفنان شاب، وأعطت الفرصة لكل الفنانين والنجوم ليشاركوا في مختلف الأعمال الدرامية وخاصة بمسلسلات الـ 60 حلقة أو التي تتضمن أكثر من قصة وأبطال مختلفين أو حتى مسلسلات الـ15 حلقة وأقل والتي تبتعد كل البعد عن المماطلة أو التكرار وتقع في فخ ملل المشاهد.

ولم يتوقف الأمر فقط على التلفاز بل قامت شركة سينرجي بإطلاق منصة إلكترونية "واتش إت" لتسهل الأمر على المشاهدين وخاصة فئة العاملين والطلاب الذين لم تتيح لهم الفرصة الاستمتاع بمشاهدة نجمهم المفضل أو الأعمال الفنية بسبب المواعيد المتناقضة مع وقت عملهم أو دراستهم وانطلقت هذه المنصة الإلكترونية بشهر رمضان لعام 2019 وحققت نجاح كبير وإشادات من قبل الجمهور.

من جانبه قال الفنان ياسر جلال إنه بالتعاون مع شركة سينرجي في أكثر من عمل، مشيرًا إلى أنها لم تبخل بأي شيء للعمل الفني الذي تنتجه وتوفر له جميع الإمكانيات من سيناريو ومخرج وكاست عمل فني متكامل وعلى أعلى مستوى.

وأضاف أن القائمين على شركة سينرجي لا يتعاملون مع فريق العمل على أساس علاقة ما بين منتج ممثل، وإنما يشعر بأنه يتعامل مع أفراد أسرته وذلك بسبب روح التعاون والحب الذي يتعاملون به مع صناع الأعمال الفنية التي ينتجونها، مضيفًا إنه يعتبرها من أكبر شركات الإنتاج بالعالم العربي.

وأشار ياسر إلى أن سينرجي استطاعت خلق مواسم مختلفة ولم تتوقف على موسم رمضان فقط، فأصبح هناك عدد من الأعمال الدرامية طوال العام سواء بالموسم الشتوي، أو على منصة واتش إت والتي تعطي المشاهد حرية مشاهدة مسلسلاته المفضلة في أي وقت دون أن تفوته حلقة منه، مؤكدًا أنه يعتبر هذه النوعية من المسلسلات طفرة جديدة في عالم الدراما، وتجعل للمسلسلات قيمة كبيرة.

مسلسلات الأوت أوف سيزون

وفي هذا العام، شهد موسم رمضان منافسة قوية بين نجوم الصف الأول، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، ولم يتوقف الأمر على هذا ولكن استمر صناع الدراما الذين خلقوا مواسم جديدة بتجهيز أعمالهم الفنية المقبلة، فيضم موسم "الأوت أوف سيزون" أكثر من عمل درامي منهم من انطلق عرضه ومنهم يستعد لانطلاق أولى حلقاته خلال أيام وأخرين يعكفون على تصوير حلقاته.

وفي هذا السياق أكد الفنان أمير كرارة أن مسلسلات "الأوف سيزون" استطاعت أن تخلق موسم خارج رمضان بنجاح وتميز، فهناك أمثلة عديدة لأعمال درامية استطاعت أن تحقق نجاح جماهيري كبير وتعرض حاليًا دون ارتباطها بموسم رمضان، مشيرًا إلى أن العمل الفني المتكامل لا يحتاج لموسم معين لنجاحه، أما بالنسبة لموسم رمضان فـ له أجواءه الخاصة التي اعتاد عليها الجمهور منذ أعوام كثيرة ليس له علاقة بنجاح المسلسلات أم لا، لافتًا انه في النهاية المسلسل الجيد ذات الأحداث المتماسكة يفرض نجاحه في أي وقت.

وعن مسلسلات المنصات الإلكترونية قال كرارة أنه يعتبرها المستقبل وخاصة وانها تجعل للمسلسلات قيمة كبيرة حيث أن معظم المسلسلات أصبحت منوعة ما بين المطولة الأكثر من ثلاثون حلقة، وما بين المسلسلات التي لا تتخطى حلقاتها العشر حلقات، موضحًا أنه يشجع هذه النوعية من الأعمال الدرامية فـ التنوع يجب أن يكون متوفر دائمًا وللمشاهد حق الاستمتاع بمسلسلاته المفضلة طوال العام وليس بفترة معينة.

أما الفنان حمادة هلال أن نجاح الأعمال الدرامية التي تعرض خارج موسم خير دليل على التطور والقدرة على عودة الزمن الماضي ورونق الأعمال التلفزيونية والدرامية، مشرًا إلى أن هناك تطور كبير في عالم الدراما لا يمكن انكاره ابدًا، لذلك لا يمكن اقتصار نجاح المسلسلات في موسم رمضان فقط.

وأشار حمادة هلال إلى أن هناك طقوس منذ الزمن الماضي أن الشهر الكريم شهر عبادة بالطبع ولكن من الناحية الفنية ينتظر الجمهور المسلسلات والفوازير وغيرها لمشاهدتها وسط تجمع أفراد العائلة أمام التلفاز من الأجواء التي تعيشنا في حالة من الحب والراحة النفسية.

وترى الفنانة حنان مطاوع أن هذا النوع من الدراما ممتازة وقوية واستطاعت أن تحقق نجاح كبير خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت جميع الأعمال الدرامية ذات رونق ولها قاعدة جماهيرية كبيرة، ولم تقتصر نجاحها خلال موسم بعينه وخاصة في شهر رمضان، وهو ما أتاح الفرصة لعدد كبير من الفنانين أن يخوضو المنافسة الدرامية دون ازدحام أو ظلم، لافتة إلى أن هناك تطور كبير في عالم الدراما.

وهو ما أيدته الفنانة داليا مصطفى التي أكدت أن دراما الأوت أوف سيزون تحقق نسب مشاهدة أكبر ونجاح أعلى وذلك بسبب الابتعاد عن زحام الدراما الرمضانية، وأشارت إلى أن أن المشاركة في مسلسلات رمضان لم تكون مقياس للنجاح، فالعمل الجيد يفرض نفسه في أي وقت سواء في رمضان أو خارجه.

وأضافت داليا مصطفى أنها عرض عليها أعمال فنية في رمضان الماضي ولكن لم يجذبها الدور أبدًا لذلك رفضته، مؤكدة أنها لم يفرق معها الموسم الذي يعرض عليها فيه ولكن الأهم بالنسبة لها هو الدور وأهمية العمل فقط.

ملامح مسلسلات رمضان 2022

على الرغم من أن الوقت مبكر للإعلان عن مسلسلات رمضان إلا أن هناك بعض الاعمال الفنية التي ظهرت ملامحها منذ فترة وخاصة الأجزاء الجديدة من أجزاء عرضت من قبل مثل مسلسل "الاختيار 3" حيث أعلنت شركة سينرجي مع انتهاء الجزء الثاني برمضان الماضي بالتحضير لجزء ثالث بعد نجاح موسميه الأول والثاني للنجوم "أمير كرارة وكريم عبد العزيز وأحمد مكي" ويحكي المسلسل عن بطولات الجيش والشرطة المصرية والمجهودات المبذولة لحماية الوطن بأحداث واقعية وحدثت بالفعل.

كما تم الإعلان عن التحضير لجزء ثاني من مسلسل "هجمة مرتدة" الذي خاض بطولته النجم أحمد عز في رمضان الماضي، وكانت المفاجأة أن النجم أمير كرارة هو بطل الموسم الثاني منه، والذي قال لـ "الدستور" إنه حاليًا في عطلة صيفية ولكن سيبدأ التحضير له خلال الفترة المقبلة، ورفض الإفصاح عن أي تفاصيل ليكون مفاجأة للجمهور.

أما الفنان أحمد مكي أعلن عن تحضيره للجزء السادس من سلسلة مسلسله الكوميدي "الكبير أوي" والذي حقق نجاحا كبيرا بكل مواسمه الماضية، ويعكف حاليًا للتحضير له على أن ينطلق التصوير بشهر أكتوبر المقبل، بعدما أعلن فريق العمل عن أن الفنانة أسماء أبو اليزيد بطلة الجزء الجديد خلال الفترة الماضية.