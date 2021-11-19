الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أثناء الجمعية العمومية

«الصحة»: 3 فرق طبية لتطعيم الأعضاء والعاملين بنادى الجزيرة

صورة من الحملة
صورة من الحملة

أرسلت وزارة الصحة والسكان 3 فرق طبية لتطعيم المواطنين من العاملين وأعضاء الجمعية العمومية بنادي الجزيرة الرياضي، في محافظة القاهرة، أثناء انعقاد انتخابات عمومية النادي، اليوم الجمعة، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تطعيم وتوفير اللقاحات للمواطنين، في أماكن التجمعات ذات الكثافة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة لديها خطة لتأمين الأماكن ذات الكثافة، ورفع نسب التطعيم والتوعية بين المواطنين في جميع الأماكن العامة، ومنها الجمعيات العمومية للنوادي الرياضية والاجتماعية، حيث قامت بتطعيم الأعضاء والعاملين بنادي دكرنس الرياضي بمحافظة الدقهلية، أثناء الجمعية العمومية للنادي؛ حرصا على مواصلة تطعيم المواطنين بالنوادي الرياضية، خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع إدارات الأندية.

وأوضح أنه تم توفير 3 من الفرق الطبية ومدخلي البيانات لاستقبال المواطنين وتسجيل بيانات الرقم القومي، حيث تمركزت الفرق في 3 مقرات تطعيم ثابتة بصالون النادي، مشيرًا إلى توافر كافة سبل الدعم اللوجستي اللازم لإتمام عملية تلقي المواطنين للقاحات، وتشمل «صندوق حفظ اللقاحات، وشهادات التطعيم الموثقة، وأجهزة كمبيوتر محمولة لتسجيل البيانات».

وتابع «عبدالغفار» أن الفرق الطبية حرصت على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المواطنين، بالإضافة إلى تقديم التوعية الطبية، والإرشادات الصحية الواجب اتباعها بعد تلقي جرعات لقاح كورونا، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، لافتًا إلى أن عمل الفرق في استقبال وتطعيم المواطنين يبدأ من 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً، وذلك حرصًا من وزارة الصحة والسكان على التيسير على المواطنين والتوسع في التطعيم بلقاحات فيروس كورونا.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن فرق التطعيم الـ3 شهدت إقبالًا كثيفًا من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، مع الحفاظ على المسافات الآمنة بين متلقي الخدمة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستخدام الكمامات ومطهرات الأيدي.

وتناشد وزارة الصحة والسكان المواطنين التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) للحصول على لقاحات فيروس كورونا،  مشيرًا إلى تلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، من خلال الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، وذلك في إطار خطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وزارة الصحة والسكان لقاح كورونا نادي الجزيرة

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