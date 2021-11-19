الحاج علي يلتقى وفد يوناني لبحث مشاركته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 53

التقى د.هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، بمكتبه بمقر الهيئة، وفد من الجانب اليوناني ضم كل من ستافرولا سبانوذي، مدير ة مؤسسة الثقافة اليونانية/ فرع اسكندرية، د. خالد رؤوف منسق عام النشاط الثقافي والتعليمي بالمؤسسة، وخريستوس باباذوبولوس مدير المركز اليوناني الثقافي/ التابع للجالية اليونانية بالقاهرة، وذلك لبحث الاستعدادات وإجراءات المشاركة اليونانية كضيف شرف الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والمقرر انعقادها في 26 يناير حتى 6 فبراير 2022 بأرض المعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وتضمن اللقاء الحديث عن تفاصيل الجناح اليونانى بالمعرض من حيث المساحة والتجهيزات، لوضع خطة مشتركة لتنفيذ تصميم الجناح.



كما تم بحث مشاركة ضيف الشرف لوضع خطة للفعاليات اليونانية بالتنسيق مع وزارة الثقافة اليونانية وسفارتها في القاهرة.

ومن ناحية أخرى ترصد الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، أعداد الناشرين الذين تقدموا للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير المقبل.

وأغلقت الهيئة أمس، باب التقدم الذي استمر قرابة الشهر، حيث تم افتتاحه منذ 24 أكتوبر الماضي، والمقرر أن يتم توزيع الدور على القاعات والصالات بالمعرض خلال الفترة المقبلة.

وتدرس اللجنة العليا للمعرض، الفعاليات والأنشطة المقرر إقامتها في الدورة الـ53 للمعرض، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، حيث يتم الإحتفاء باسم الكاتب الكبير يحيى حقي، شخصية المعرض بشكل يليق به.

كما أنه من المقرر إقامة العديد من الفعاليات الثقافية بين مصر واليونان ضيف شرف الدورة، وجاري تحديد المحاور التي تقام عليها الأنشطة.

معرض الكتاب يشهد مشاركة المئات من دور النشر المصرية، والعربية، والأجنبية، خاصة وأنه يعد المعرض الأهم والأكبر في الشرق الأوسط، ويشهد توافد الملايين من المواطنين على فعالياته.