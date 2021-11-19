«القومى للسينما» ينظم حفل تأبين للمخرج الراحل طارق الميرغني

ينظم المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" أمسية سينمائية في حب الرحل طارق الميرغني.وذلك بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف الأربعاء الموافق ٢٤ نوفمبر في تمام السادسة مساء.



وأشارت السيناريست زينب عزيز إلى البصمات الهامة التي وضعها الراحل بالسينما التسجيلية خلال مشواره الفني الحافل حيث عمل في بداية حياته كأحد مساعدي المخرج الكبير شادي عبد السلام.

ومن أهم أفلامه فيلم "هنري امين عوض راهب الآثار الإسلامية" وفيلم “ملح الجبل” "بياع الربابة"، ثورة بيضا"، وكان آخر أعماله فيلم صلاح مرعي من إنتاج المركز القومي للسينما .

وحصل الراحل على العديد من الجوائز والتكريمات ابرزها

جائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل في مهرجان الساقية الثامن للأفلام التسجيلية تحت رعاية الجزيرة الوثائقية، سبتمبر 2012 عن فيلم "هنري امين عوض-راهب الاثار الإسلامية". وجائزة الإبداع الذهبية وشهادة تقدير– عن الفيلم التسجيلي "ملح الجبل" من مهرجان القاهرة للإعلام العربي الدورة الثالثة عشر 2007 .

ومن المقرر أن يعرض خلال احتفالية التأبين فيلم "هنري أمين عوض راهب الآثار الإسلامية" و"فيلم ملح الجبل" .

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها مدير التصوير د.محمود عبد السميع رئيس جمعية الفيلم بحضور زوجة الراحل د.سامية الميرغني ولفيف من الفنانين والمخرجين من اصدقاء ومحبي المخرج الراحل .

يشرف علي اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام الثقافة السينمائية والدعوة عامة لجمهور ومحبي السينما، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة "كورونا".يشرف علي اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام الثقافة السينمائية والدعوة عامة لجمهور ومحبي السينما.