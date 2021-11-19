بالأسماء.. تفحم 7 ركاب في تصادم مروّع بطريق «الخارجة أسيوط»

لقي 7 أشخاص مصرعهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في حادث سير مروّع، فيما أصيب آخر في تصادم حافلة بسيارة أجرة بطريق الخارجة - أسيوط.

وتبين تصادم أتوبيس مع سيارة أجرة 7 راكب بمنطقة الكيلو 180 بطريق الخارجة- أسيوط، أسفر عن مصرع جميع ركاب سيارة الأجرة، واندلعت النيران فيها إثر التصادم مما تسبب في تفحم جثث المتوفين، فيما أصيب سائق الحافلة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وتبين وفاة: محمود عبد الشافي محمود، 21 عامًا، محمد ومقيم مركز أبو تشت في محافظة قنا، محمد السيد محمد عنبر، 39 عامًا، ومقيم بورفؤاد في محافظة بورسعيد، وملاك مكرم يوسف، 28 عامًا، ومقيم حي الزهور بمدينة الخارجة، محمد جميل 52 عاما سائق السيارة، محمد علي فرغلي وزوجته هند إبراهيم هنداوي وطفلتهما الرضيعة من مدينة الخارجة .

وأصيب سائق الحافلة وهو محمد عوض محمد، 45 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة.

وجرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر محضر بالحادثة، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات