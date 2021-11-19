على هامش سيمنار المجمع المقدس.. البابا يلتقي عددًا من الأساقفة لبحث الأمور الرعوية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر جرى خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور الرعوية.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، نيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير، الذي ناقش مع قداسته عددًا من الموضوعات الخاصة بخدمته الرعوية، و نيافة الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند وويست فيرجينيا جرى خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور الرعوية، وكذلك نيافة الأنبا ديفيد أسقف نيويورك ونيوإنجلند، الذي عرض على قداسته عدد من الموضوعات الخاصة بخدمته الرعوية.

- البابا يستقبل الأسقف العام بآسيا

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، نيافة الأنبا رويس الأسقف العام بآسيا عرض نيافته على قداسة البابا بعض الأمور الخاصة بعمله في المناطق التي يخدم بها في آسيا، و نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، الذي ناقش مع قداسته عددًا من الموضوعات الخاصة بخدمته الرعوية.

- قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا بيتر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون اليوم الخميس نيافة الأنبا بيتر أسقف إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكنتاكي حيث عرض على قداسته بعض أمور خدمته في إيبارشيته.

يأتي ذلك تزامنًا مع انعقاد سيمنار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي اختتم فعالياته أمس.

وسيمنار المجمع المقدس يعقد تحت عنوان «الناظر إلى أعلى»، في مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وسيناقش موضوع «التدبير الكنسي والتنمية».

- ماهو سيمنار المجمع؟

وقال المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن سيمنار المجمع المقدس هو يُمثل مع اجتماعات اللجان والجلسة العامة للمجمع المقدس الحدثين الرئيسين الذي يقيمها المجمع سنويًا ويجتمع فيه أعضاء المجمع المقدس من الأباء الأساقفة والمطارنة ووكيلي بطريركية القاهرة والإسكندرية.

ويتناول السيمنار موضوع «التدبير الكنسي وقيادة الخدمة والتنمية»، وأنه تناول قضايا هامة خلال الأعوام السابقة هي «القيادة والرعاية والخدمة، الهوية القبطية، الأسقف والكاهن أبوة وبنوة».

ويقام في شهر نوفمبر من كل عام لمدة 2 إلى 4 أيام، وينقسم إلى عدد من المحاضرات التي يقدمها المتخصصين للإحاطة بكافة جوانب القضايا المطروحة وتتم فيه دراسة قضية أو موضوع معين من مختلف الزوايا بشكل ومنهج علمي لتكوين رأي بخصوص هذة القضية وبناء عليه نقدم عدد من التوصيات للتحول بعد ذلك إلى قرارات أو مشروعات مجمعية.

والمَجْمع المقدس هو الهيئة العليا داخل للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويرأسه البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

يجتمع مرة كل سنة لمدة أسبوع من أجل مناقشة الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية، ويضم 12 لجنة أو يزيد.

ويقوم أحيانًا بأدوار ذات طبع اجتماعي أو سياسي، فيجتمع بدعوة من بابا الكنيسة أثناء الأزمات، ليعطي رأيه في الحدث - لكن جوهر عمله غير سياسي. ويضع القواعد والأنظمة المتعلقة بمسائل الكنيسة المنظمة والإيمان، وأمور الخدمة.

المجمع المقدس يرأسه بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويضم مطارنة وأساقفة الكنيسة، ورؤساء الأديرة، ووكيلي البطريركية للإسكندرية والقاهرة.

دور المجمع المقدس في الكنيسة القبطية

- السلطة الكهنوتية والرعوية العليا لكل أتباع الكنيسة - وتشمل سلطته الإكليروس وكل الشعب.

- السلطة التشريعية العليا في الكنيسة، وله أن يسن قوانين للكنيسة، مما يتفق مع الاحتياجات الجديدة للكنيسة.

- المسؤول الأعلى عن الإيمان والعقيدة والطقس، وله أن يفسر قواعد الإيمان بما لا يتعارض مع التسليم الكنسي الثابت، فهو المرجع الأول في العقيدة والطقوس الكنسية.