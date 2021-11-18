الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قنصل مصر فى ميلانو تزور مدرسة «نجيب محفوظ»

زيارة السفيرة إلى
زيارة السفيرة إلى المدرسة المصرية

أجرت السفيرة منال عبد الدايم قنصل مصر في ميلانو، زيارة المدرسة المصرية في ميلانو " نجيب محفوظ "، والتي تشرف عليها القنصلية العامة، حيث كان في استقبالها قيادات المدرسة وأعضاء هيئة التدريس.

وقامت القنصل العام بجولة تفقدية في أرجاء المدرسة والصفوف الدراسية المختلفة للتعرف على الوسائل والأساليب العلمية المستخدمة في العملية التعليمية، فضلا عن التأكد من الإجراءات الإحترازية المُطبقة لانتظام العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا.

زيارة السفيرة إلى المدرسة المصرية 

وأكدت، خلال لقائها مع أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، أهمية الدور الذي تلعبه المدرسة في عملية ربط أبناء الجالية المصرية بميلانو بوطنهم الأم مصر من خلال تدريس المنهج التعليمي المصري بجانب المنهج الإيطالي، والحفاظ على الهوية المصرية للطلاب، وفي ذات الوقت الاندماج في المجتمع الإيطالي، مشيدة بالمستوى التنظيمي والتعليمي الذي وصلت إليه المدرسة وخطط التطوير التي تنتهجها إدارتها.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة المدرسة المصرية بميلانو عن تقديره للتعاون والتنسيق المستمر مع البعثة ودورها الفاعل في تذليل أية عقبات تواجه المدرسة.

مصر نجيب محفوظ قنصل مصر المدرسة المصرية القنصلية العامة ميلانو

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