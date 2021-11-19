الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تستعرض "الدستور" لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، نظرا لأهميتها وتصدرها على مواقع البحث.

وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من محافطات القاهرة الكبرى، الإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس ومحافظة الغربية.

 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021


 

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة الكبرى

موعد صلاة الفجر   ٤:٥٣

موعد الشروق        ٦:٢٣

موعد أذان الظهر    ١١:٤٠

موعد أذان العصر   ٢:٣٧

موعد أذان المغرب  ٤:٥٧

موعد أذان العشاء  ٦:١٨


 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر   ٥:٠٠

موعد الشروق       ٦:٣١

موعد أذان الظهر    ١١:٤٦

موعد أذان العصر   ٢:٤٠

موعد أذان المغرب  ٥:٠٠

موعد أذان العشاء  ٦:٢٢


 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة جنوب سيناء

موعد صلاة الفجر   ٤:٤١

موعد الشروق       ٦:١٠

موعد أذان الظهر    ١١:٢٩

موعد أذان العصر   ٢:٢٧

موعد أذان المغرب   ٤:٤٧

موعد أذان العشاء  ٦:٠٧


 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٤

موعد الشروق       ٦:١٠

موعد أذان الظهر    ١١:٣٥

موعد أذان العصر   ٢:٣٩

موعد أذان المغرب  ٥:٠٥

موعد أذان العشاء  ٦:١٨


 

مواعيد  الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد صلاة الفجر   ٤:٤١

موعد الشروق       ٦:٠٦

موعد أذان الظهر    ١١:٣٤

موعد أذان العصر   ٢:٤٠

موعد أذان المغرب   ٥:٠١

موعد أذان العشاء  ٦:١٨


 


 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة السويس

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٨

موعد الشروق       ٦:١٨

موعد أذان الظهر    ١١:٣٥

موعد أذان العصر   ٢:٣٢

موعد أذان المغرب  ٤:٥٢

موعد أذان العشاء  ٦:١٣


 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية


 موعد صلاة الفجر   ٤:٥٠

موعد الشروق       ٦:٢٠

موعد أذان الظهر    ١١:٣٦

موعد أذان العصر   ٢:٣٢

موعد أذان المغرب  ٤:٥٢

موعد أذان العشاء ٦:١٣


 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الغربية

موعد صلاة الفجر   ٤:٥٥

موعد الشروق       ٦:٢٦

موعد أذان الظهر    ١١:٤١

موعد أذان العصر   ٢:٣٦

موعد أذان المغرب  ٤:٥٦

موعد أذان العشاء  ٦:١٨

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