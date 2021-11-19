الجمعة 19 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

عقوبة مشددة حال تزوير شهادات لقاحات كورونا؟ قانوني يحذر

شهادة تطعيم ضد فيروس
شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا

حذّر الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة، من تزوير شهادات تطعيم كورونا، مؤكدًا أنه حال ثبوت ذلك فهو "بمثابة تزوير في أوراق رسمية" يعاقب عليها القانون.

التحذيرات الحكومية تأتي بالتزامن مع تطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعدم السماح بدخول أي موظف في الجهاز الإداري للدولة لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله بداية من 15 نوفمبر الجاري، وترقبًا لتطبيق قرار عدم السماح لأى مواطن بدخول أي منشأة حكومية دون "شهادة التطعيم" بدءًا من 1 ديسمبر المقبل.

وقال حسن محمود عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين، لـ"الدستور"، إن التزوير فيما يخص شهادة التطعيم ضد كورونا بمثابة تزوير فى أوراق رسمية، وبالتالي مَن يثبت تورطه يعاقب بتهمة تزوير محررات رسمية.

وبشأن الشكاوى التى تحدث عنها عدد من المواطنين بخصوص عدم حصولهم على ختم رسمى مما يهدد التسليم بصحة الشهادة، يقول محمود: "إنه حال تقديم شهادة التطعيم دون الختم تحصل على صفة "المستند الرسمي" بتقديمها إلى إحدى الجهات الحكومية.

أضاف المحامي أن المتهم بالتزوير يحاكم أمام محكمة الجنايات وتقع عليه العقوبة المقررة لجريمة التزوير  وهى لا تقل عن 3 سنوات ولا تتعدى 15 عامًا، لافتًا إلى أن المادة 222 من قانون العقوبات تنص على أن كل طبيب أو جراح أعطى شهادة أو بيانًا مزورًا بطريق المجاملة بشأن حمل أو مرض مع علمه بتزويرها يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

تابع حسن أنه حال تساهل الطبيب من أجل الحصول على هدية أو مبلغ مالى من أجل منح شهادة مزورة يعاقب بتهمة الرشوة.

من ناحيتها، قالت دار الإفتاء إن تزوير الشهادات المُثْبِتة لَتلقِّي لقاح فيروس كورونا مُحرَّمٌ شرعًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عِدَّة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى مَن زوَّرها له.

,نقابة المحامين قانونى نطعيم كورونا تزوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

«دولة الخيمة».. قراءة فى كف ليبيا خلال ٤٢ عامًا

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

بعد توقعات الأرصاد.. 5 محافظات ساحلية تُعلن تعليق الدراسة السبت المقبل

الأرصاد تكشف سبب حالة الطقس السيئ التى تضرب البلاد يومى السبت والأحد

طوارئ بالغربية استعدادًا لموجة الطقس السيئ.. ورحمى: "لا تعليق للدراسة"

إجراءات احترازية جديدة فى ألمانيا لمواجهة الارتفاع فى إصابات كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

أسماء محفوظ

وقوع البلاء ولّا انتظاره؟

محمد نجم

هل القمة الأمريكية- الصينية هى بداية حل أزمات العالم؟

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تتجسس على وزير الجيش الإسرائيلى .. ما دور عامل النظافة؟

أبوردينة: حكومة إسرائيل الحالية تمادت في عمليات القتل وجرائم الحرب

الجامعة العربية تُدين ارتكاب الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين