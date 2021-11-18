حملة «اقرأ.. فكر لمستقبل أفضل» تنظم زيارة لمدرسة خالد بن الوليد بدمنهور (صور)

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور، بالتعاون مع منطقة آثار البحيرة ومديرية التربية والتعليم، زيارة لمدرسة خالد بن الوليد الرسميه للغات بمركز ومدينة الدلنجات، ضمن فعاليات حملة "اقرأ.. فكر لمستقبل أفضل" والتى تطلقها مكتبة مصر العامة بدمنهور للعام الثامن على التوالي برعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بهدف تأصيل اعادة القراءة في نفوس الأطفال والنشء والوصول بالخدمات والأنشطة المختلفة لطلبة المدارس بكافة مراكز و قرى المحافظة.

وأشار أحمد الهواش، مدير المكتبة، إلى أنه تم توزيع كتب مهداه من المكتبه للمدرسه بواقع 32 عنوان كتاب، كما إستفاد من أنشطة الحملة عدد 64 طالبه بواقع 3 ورش عمل مختلفة تضمنت “ورشة العلوم والتكنولوجيا” شرح كيفية عمل الدوائر الكهربائية والتعلم على استخدام جهاز الفلوتميتر.

ورشه عمل

كما تم عمل “ورشة عمل مسرح عرائس” وتناولت قصة بعنوان “مشكلة مع النقود” باستخدام العرايس المتحركة وتم توزيع هدايا على الطلاب، كذلك “ورشة القراءة عبارة”عن توزيع بعض القصص على الطالبات لقراءتها وكيفية تحليل القصة عن طريق تحديد مكان وزمان القصة وشخصيات القصة ومحتوى القصة ومحاولة تأصيل الإبداع الفكري لدى الأطفال، عن طريق تغيير نهاية القصة من وحي خيال التلاميذ.

ورشه عمل

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب، مشيرًا إلى أن المحافظة ترعى تقديم كافة أوجه الدعم للصروح الثقافية على أرض المحافظة لتعمل كمنارة لتشكيل الفكر وتنمية الجوانب الإيجابية وطرح الأفكار المستنيرة لديهم لإنتاج شخصية متوازنة قادرة على حمل لواء التقدم والبناء بالفكر والمعرفة والاطلاع.

ورشه عمل

ويستمر جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي “2021- 2022”.