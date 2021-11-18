الخميس 18 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طالب يمزق وجه زميله بـ«كتر» داخل مدرسة بحلوان

طعن
طعن

اعتدى طالب على زميله بسلاح أبيض "كتر" داخل إحدى المدارس فى منطقة حلوان، مما أدى إلى إصابته بـ70 غرزة في الوجه، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

كانت البداية، عندما تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال طالب مصاب بجرح غائر في الوجه، وتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء جراحة تجميلية له فى الوجه بإجمالى 70 غرزة.

وانتقلت قوة أمنية، إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب خلاف بين الضحية وزميله، فأخرج الأخير سلاحا أبيض عبارة عن "كتر"، وأصاب المجنى عليه بجرح غائر في الوجه.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2685 لسنة 2021 وتباشر النيابة التحقيقات.

سلاح أبيض كتر منطقة حلوان غرزة في الوجه اعتدى طالب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

«أمطار ورياح».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

وزير التعليم يعلن 9 قواعد مهمة لاستخدام أجهزة التابلت (صور)

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

خروج طلاب مدرسة كفر الطايفة المصابين بالتسمم من مستشفى كفر الشيخ

«أمطار وشبورة على مناطق متفرقة».. «الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

د.محمد شادي

بحث علمى وقطاع خاص.. فى مصر!

د. بهي الدين مرسي

نحو فهم أعمق للمرأة

حسين دعسة

أوكار الإرهاب والتطرف البيلاروسى كيف ومتى وأين؟

ماجد حبته

صوتك مسموع.. لكنك لا تتكلم!

لواء.حمدى البطران

هل قتلت ندوات معرض الكتاب فرج فودة؟

جلال حمام

ميزان (نوبل) المائل!

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تُدين ارتكاب الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين

ملك التبغ .. قصة مبنى التاجر اليهودي "سيمون أرزت" في بورسعيد (صور)

استشهاد أسير فلسطيني مُعتقل في سجون الاحتلال منذ 2008