طالب يمزق وجه زميله بـ«كتر» داخل مدرسة بحلوان

اعتدى طالب على زميله بسلاح أبيض "كتر" داخل إحدى المدارس فى منطقة حلوان، مما أدى إلى إصابته بـ70 غرزة في الوجه، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت البداية، عندما تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال طالب مصاب بجرح غائر في الوجه، وتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء جراحة تجميلية له فى الوجه بإجمالى 70 غرزة.

وانتقلت قوة أمنية، إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب خلاف بين الضحية وزميله، فأخرج الأخير سلاحا أبيض عبارة عن "كتر"، وأصاب المجنى عليه بجرح غائر في الوجه.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2685 لسنة 2021 وتباشر النيابة التحقيقات.