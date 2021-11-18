قيس سعيد: هناك أزمات مخُتلقة لإلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إن القضاء مستقلّ ولا سلطان عليه، مؤكدًا أن الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل فوق كل الشبهات.

جاء ذلك خلال إشراف قيس سعيد بقصر قرطاج على أعمال مجلس الوزراء الذي تداول في عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية، وذلك بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

تضمنت المراسيم مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم نشاط الاستعلام الائتماني، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتونس بتاريخ 03 يونيو 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ لتمويل اقتناء ست (06) جرارات بحرية جديدة.

كما تضمنت المراسيم مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، ومشروع مرسوم يتعلق بتنقيح الفصل 32 من القانون 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 مايو 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.

وذكّر رئيس تونس في مفتتح أعمال المجلس الوزاري، بأن تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع مرسوم المتعلق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية.