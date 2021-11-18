الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة: بدء اختبارات الالتحاق بالبرامج التدريبية على التفصيل والخياطة بالمنوفية

تدريب على التفصيل
تدريب على التفصيل

بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية  فعاليات الاختبارات النظرية والعملية للراغبين في التدريب على مهنة التفصيل والخياطة على مستوى 5 مراكز للتدريب تابعة للمديرية وهي: تدريب مهني منوف، وتدريب مهني شبين الكوم ، وتدريب مهني سرس الليان، ومركز تدريب مهني بركة السبع، وتدريب مهني أشمون، وذلك لتدريب 120 متدربا.

كما بدأت الاختبارات العملية والنظرية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء على مهنة "التوصيلات الكهربائية" لـ 10 متدربين.

وقال علي حامد الزقم مدير المديرية: إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان ، بمتابعة تدريب الشباب على المهن التي يتطلبها سوق العمل  تمهيدا لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم.

وأشار مدير المديرية إلى أن وحدة التدريب المتنقلة قد تم نقلها من مدينة الشهداء إلى قرية كفر عشما  مؤخراً، بعد أن  تم تنفيذ 3 دورات تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة لـ 30 متدرباً ، كما تم تنفيذ 8 دورات تدريبية على مهنة  "التوصيلات الكهربائية" لـ 80 متدرباً.

ولفت مدير المديرية إلى أنه سيتم توزيع ماكينات خياطة على أوائل المتدربين على مهنة التفصيل والخياطة ، فضلا عن توزيع شنطة عدة كهربائية على أوائل المتدربين على مهنة التوصيلات الكهربائية.

وأكد أن المديرية تقوم بمتابعة سير الاختبارات بجميع المراكز من خلال لجنة تحت إشراف  مدير المديرية ، برئاسة  إبراهيم مشحوت  مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية، وعضوية مصطفى كحلي مسئول التدريب بالمديرية فضلا عن المدير المسئول بكل مركز تدريب.

من ناحية أخرى أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان بدء التقديم للدورة الثالثة  للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، والذي يستمر 5 أيام  من الأحد 21 وحتى الخميس 25 نوفمبر الجاري، من الساعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر بمقر المديرية، شارع أسيوط - سوهاج، وسيتم عقد مقابلات الاختيار يومي الأحد والاثنين 28 و 29 نوفمبر الجاري.

وأوضح الوزير أنه سيتم التدريب علي ثلاثة أقسام هي: المطبخ، والأغذية والمشروبات، والإشراف الداخلي وخدمة الغرف، مشيرا إلى أن الجانب العملي يمثل 80% والنظري الذي يمثل 20% ، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع الهيلتون بالأقصر .  

ومن جانبه قال الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية: إن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مشيرا إلي أنه يشترط في المتقدم : الحصول علي مؤهل عالي أو متوسط ، وحسن المظهر، واجتياز المقابلة الشخصية، والسن لا يزيد عن 30 سنة .

وأوضح أن الأوراق المطلوبة للتقديم هي : صورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين من المؤهل الدراسي ، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض،  وبرنت تأميني "بعد اجتياز المقابلة الشخصية"، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل) من مكتب العمل التابع له ، وسيرة ذاتية للمتقدم.

القوى العاملة محمد سعفان تدريب مهنة التفصيل المنوفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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