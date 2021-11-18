الخميس 18 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أبوالغيط» يُهنئ مصر باستضافة قمة المناخ 2022

المجلس الوزاري العربي
المجلس الوزاري العربي للمياه

شارك أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، في افتتاح أعمال الدورة الثالثة عشر، للمجلس الوزاري العربي للمياه، التي تعقد لأول مرة حضوريًا منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، بمقر الجامعة العربية.

ودعا "أبوالغيط" إلى الحفاظ على أعلى درجات التأهب واليقظة لمواصلة جهود محو تداعيات الجائحة، والاستفادة من دروسها في بناء السياسات المائية العربية مستقبلًا. 

وأشار إلى أن أرقام الوضع المائي العربي مقلقة وواضحة، إذ لا تحتاج إلى مزيد من التبيان، مضيفًا أن تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، لا سيما الهدف السادس المتعلق بالمياه، يتطلب مضاعفة الانفاق على المشاريع المائية، وهو أمر ليس بالهين خاصة في ظل الظروف المالية الضاغطة التي يواجهها كثير من الدول العربية. 

وحذر الأمين العام في كلمته من خطورة التغير المناخي، وتداعياته على موضوع المياه في المنطقة العربية.

وهنأ مصر التي ستحتضن قمة المناخ لعام 2022، داعيًا الجميع إلى استغلال الفرصة لتسليط الضوء على القضايا البيئية العربية ومنها الوضع المائي العربي بكل تعقيداته. 

وأشار "أبوالغيط" إلى الموقف الثابت لجامعة الدول العربية بشأن تقاسم المياه العابرة للحدود، مشددًا على أهمية وضع اتفاقات دولية عادلة وملزمة تحفظ الحق العربي في الحياة، وداعيًا إلى وحدة الصف العربي لمواجهة هذه المشاريع التي تهدد الأمن القومي العربي بأكمله.

كان أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، قد حذر أمس الأربعاء، من أزمة ندرة المياه بالمنطقة، قائلًا: "المنطقة العربية منطقة شح مياه، زد إلى ذلك التأثيرات المناخية على الموارد المائية والجفاف، والأمر الذي يضع الدول العربية أمام تحديات حقيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة الهدف السادس الخاص بالمياه والأهداف الأخرى التي تتقاطع مع الهدف السادس وكذلك الغايات".

 

 

أبوالغيط الجامعة العربية قمة المناخ 2022 اجتماع وزراء العرب أزمة المياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

«أمطار ورياح».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

«الوزراء» يكشف حقيقة انتشار مرض «الحصبة» بين الأطفال

الرئيس السيسي والسيدة انتصار السيسي يستقبلان الأمير تشارلز وقرينته اليوم

وزير التنمية المحلية للمتضررين من السيول: «كل حاجة هترجع زى ما كانت وأحسن»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

د.محمد شادي

بحث علمى وقطاع خاص.. فى مصر!

د. بهي الدين مرسي

نحو فهم أعمق للمرأة

حسين دعسة

أوكار الإرهاب والتطرف البيلاروسى كيف ومتى وأين؟

ماجد حبته

صوتك مسموع.. لكنك لا تتكلم!

لواء.حمدى البطران

هل قتلت ندوات معرض الكتاب فرج فودة؟

جلال حمام

ميزان (نوبل) المائل!

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد أسير فلسطيني مُعتقل في سجون الاحتلال منذ 2008

الولايات المتحدة تؤكد التزامها بحل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل

الرئيس الفلسطينى: الممارسات الإسرائيلية تؤدى لتقويض حل الدولتين