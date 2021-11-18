الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة الإنتاج الحربي تشارك بعدد من منتجاتها المدنية في معرض «HATS»

المعروض بالمعرض
المعروض بالمعرض

تشارك وزارة الإنتاج الحربي بعدد من منتجاتها المدنية في معرض "HATS" للأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ والذي يعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري بفندق كمبنسكي.

وتشارك شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) في المعرض بمنتجاتها من الأواني المنزلية وأدوات المطبخ، كما تشارك شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بمنتجاتها المتنوعة التي تلبي احتياجات الأسرة من (بوتجازات، سخانات، غسالات، ثلاجات، ديب فريزر، تكييفات).

جدير بالذكر أن معرض "HATS" يعد فرصة واعدة لدعم المنتج المحلي وزيادة الصادرات المصرية من قطاع الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ.

وكان قام المهندس محمد أحمد مرسي وزيـر الدولة للإنتاج الحربي بتفقد الجناحين المصري والإماراتي في معرض "إكسبو 2020 دبي" والمقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجاء ذلك على هامش زيارته للإمارات للمشاركة في معــرض "دبـي للطيران 2021".

قام الوزير "مرسي" بالإطلاع على كافة المعروضات بالجناحين المصري والإماراتي والاستماع لشرح العارضين، وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالجناح المصري بالمعرض وتميزه وظهوره بالشكل الذي يعكس الحضارة المصرية العريقة وفي نفس الوقت يعبر عن التطور الهائل الذي تشهده البلاد خلال السنوات الأخيرة ومقومات مصر الطبيعية والسياحية والصناعية في الوقت الحالي فضلاً عما يُتيحه من عرض لفرص الاستثمار، كما أشاد بالجناح الإماراتي الذي يقدم فكرة شاملة عن الثقافة الإماراتية ويعكس الأهداف الطموحة للدولة الإماراتية والتطور السريع الذي تشهده على كافة المستويات.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن زيارة الوزير "مرسي" لمعرضيّ "إكسبو 2020" و"دبي للطيران 2021" تؤكد على عمق علاقات التعاون بين البلدين والتكامل في المجالات كافة، لافتاً إلى أن وزير الدولة للإنتاج الحربي أكد خلال تفقده للجناح المصري أنه عكس مكانة و ثقل جمهورية مصر العربية على المستويين الإقليمي والعالمي وأن تصميم الجناح الإماراتي تميز بالإبتكار والحداثة ويعكس إنجازات الإمارات العربية المتحدة في مسيرتها التنموية.

معرض الانتاج الحربى وزير الدولة المنتج المحلي فرص الاستثمار وزير الدولة للإنتاج الحربي

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