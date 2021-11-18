الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدلتا للسكر»: 110 ألف فدان إجمالى المساحات المنزرعة للبنجر

الدلتا للسكر
الدلتا للسكر

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي المساحات المنزرعة لمحصول البنجر من خلال الموسم الحالي بلغ نحو 110 ألف فدان لاستقبال 2,1 مليون طن بنجر لإنتاج ما يقرب من 330 ألف طن سكر أبيض.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه سيتم البدء فى استقبال محصول البنجر من المزارعين المتعاقدين مع الشركة في منتصف شهر فبراير المقبل وحتى منتصف شهر يوليو المقبل، من خلال حوافز تشجيعية لهم على إنتاج العروات المبكرة وأسعار مناسبة خلال الموسم المقبل.

وأضاف أن هناك اكتفاءً ذاتيًا من الإنتاج المحلي بنسبة 90% بسبب تطبيق سياسية التطوير في صناعة السكر من خلال خطوط الإنتاج للشركات وزيادة المساحات المنزرعة من محصول البنجر.

 وأشار أبواليزيد إلى أنه رغم ارتفاع أسعار السكر في الأسواق المحلية ما زالت شركات المجمعات الاستهلاكية تقوم بطرح السكر بـ5 جنيهات ونصف للكيلو، ويتم طرحه على البطاقة التموينية بسعر ثابت 8 جنيهات ونصف وهو ما يلبي احتياجات المواطنين  بكميات كافية.

وتوقع أبو اليزيد أن تتراجع الأسعار للسكر في الأسواق خلال الشهور المقبلة بعد استقبال محصولي قصب السكر والبنجر مما يرفع حجم الإنتاج والمعروض.

وأشار إلى أن الدول المنتجة للسكر في العالم قامت باستخدام جزء من السكر في استخراج غاز الإيثانول كبديل رخيص للطاقة بعد ارتفاع أسعار المحروقات والطاقة عالميا، مما أثر على نقص المعروض للسكر المستورد  في الأسواق العالمية، وانعكس سلبيا على ارتفاع أسعار جميع المستلزمات والتكلفة الإنتاجيه وغيرها للسكر المستورد من الخارج.

وزارة التموين المزارعين أسعار السكر الدلتا للسكر محصول البنجر اسعار مناسبة

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