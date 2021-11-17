«ناسا» تنتهى من اختيار طاقم رحلة «Dragon» إلى المحطة الفضائية

أعلنت وكالة ناسا أنها أتمت اختيار أفراد طاقم مركبة Crew Dragon التي ستطلق نحو المحطة الفضائية الدولية الربيع القادم.

وقال بيان صادر عن الوكالة نقلته شبكة "فستي" الرسمية: "تم اختيار العضو الرابع من أفراد طاقم مركبة Crew Dragon المأهولة التي ستطلق نحو المحطة الفضائية الدولية ربيع العام القادم، وهى رائدة الفضاء الأمريكية، جيسيكا واتكينز".

وأضاف البيان، "بالإضافة إلى واتكينز سيضم طاقم الرحلة أيضًا رائدي الفضاء التابعين لناسا، كيل ليندغرين، وروبرت هاينز، ورائدة وكالة الفضاء الأوروبية، سامانثا كريستوفوريتي.. من المفترض أن تطلق المركبة إلى مدارات الأرض بواسطة صاروخ أمريكي من نوع Falcon 9، في أبريل العام القادم".

واستقبلت المحطة الفضائية الدولية مؤخرًا، ثالث رحلة مأهولة تصل إليها عبر مركبات Crew Dragon الأمريكية، إذ حملت المركبة إلى المحطة رواد ناسا وهم: راجا شاري، وكايلا بارون، وتوم مارشبورن، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير.

ويفترض أن يبقى هؤلاء الرواد على المحطة مدة 6 أشهر، ويتواجد معهم حاليًا على متن المحطة رائدا الفضاء الروسيان، أنطون شكابليروف وبيوتر دوبروف، ورائد ناسا، مارك فاندي هاي.

وعادت كبسولة الفضاء "كرو دراغون إنديفور" التابعة لشركة سبيس إكس بأمان إلى الأرض بعد انفصالها عن المحطة الفضائية الدولية.

كانت المركبة الفضائية قد قامت بهبوط بمساعدة مظلة، الساعة 03:33 بتوقيت غرينتش الثلاثاء الموافق 9 نوفمبرالجاري قبالة ساحل فلوريدا وعلى متنها أربعة رواد فضاء.

وانفصلت المركبة عن المحطة الفضائية الدولية الساعة 19:05 مساء الإثنين بتوقيت غرينتش..

ونشرت سبيس إكس تغريدة على تويتر قالت فيها إن "رواد كرو2- ودراغون أمضوا 199 يومًا في المدار، وهي أول مركبة فضائية أمريكية تصل إلى هذا الإنجاز".

وتعطل المرحاض على متن "كرو دراغون" التابعة لشركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، مما اضطر رواد الفضاء الأربعة، الذين كانوا على متن المحطة الفضائية الدولية منذ أبريل، إلى ارتداء شكل من أشكال الحفاضات خلال رحلة العودة إلى الأرض.

وقالت ماكارثر فى مؤتمر صحفي من المدار: "في رحلات الفضاء هناك الكثير من التحديات الصغيرة ونحن مستعدون للتعامل مع ذلك".

وكان من المقرر أصلًا أن يتم الانفصال عن المحطة يوم الأحد، لكن تم التأجيل حتى يوم الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.