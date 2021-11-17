غادة شلبى: السياحة المصرية تجنى ثمار جهود الدولة خلال الفترة الماضية

كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أن الإجراءات الاحترازية والوقائيّة التي قامت بها الدولة فى المؤسسات والقطاعات ومن بينهم القطاع السياحى وحملات التطعيم التي قادتها وزارة الصحة، فهذه الجهود التى بذلت نجنى ثمارها بزيادة الحركة السياحية وعودة الأسواق الكبرى للمقاصد السياحية .

أشارت شلبي، لـ"الدستور"، إلى أن نعمل حاليًا، من خلال الحملات الترويجية التي سيتم إطلاقها مع بداية العمل العام الجديد على تغيّر الصورة الذهنية عن المقصد السياحى المصرى ومخاطبة كل سوق سياحى على حدة من خلال استراتيجية إعلامية تم وضعها للتسويق السياحى، لافتة إلى أنه يتم حاليًا، مناقشة الإجراءات التي من المقرر اتخاذها خلال الفترة المقبلة للبدء في اختيار الشركة الدولية التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ الحملة الترويجية الدولية لمصر خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال اختيار أفضل العروض المقدمة فنياً وماليًا.

كما يتم مناقشة إطلاق بعض الحملات الدعائية الإلكترونية للترويج السياحي لمصر خلال الموسم السياحي الشتوي في بعض الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك التعاون مع كبار منظمي الرحلات لإطلاق بعض الحملات الترويجية المشتركة، وتنظيم مجموعة من الزيارات التعريفية لبعض الكتاب والصحفيين في هذه الدول.

وأوضحت شلبي أنه يتم العمل على خلق منتج سياحي جديد متكامل يجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية فريدة ومميزة ويعطيه فرصة للاستمتاع بالأنماط السياحية المختلفة خلال زيارته لمصر مثل دمج منتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية والترفيهية، وربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل، مشيرة إلى أنه بداية من يوم 27 أكتوبر الجاري سيتم تشغيل أول خط طيران من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الأقصر وسيكون سعر تذكرة الطيران ذهاب وعودة شاملة الضرائب بسعر موحد 1800 جنيه.