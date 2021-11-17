الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة تداعيات السيول.. حملات لمكافحة الحشرات الضارة فى أسوان

مكافحة الحشرات الضارة
مكافحة الحشرات الضارة

استكملت إدارة الأمراض المتوطنة تنفيذ حملاتها لمكافحة الحشرات الضارة بالشوارع والمنازل والمدارس والمباني الخدمية في المناطق التى شهدت هطول السيول بمحافظة أسوان، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية بتكثيف الجهود المبذولة لسرعة إزالة آثار تداعيات السيول التى شهدتها المحافظة مؤخرًا.

وأكدت الدكتورة مروة محمود، مدير إدارة الأمراض المتوطنة بصحة أسوان، أنه تم سحب عينات عشوائية من جميع الأعمار السنية للمواطنين والأهالي بالمناطق المستهدفة، لفحصها والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم من الملاريا، وغيرها من الأمراض المتوطنة.

وكان عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا مع ممثلي المجتمع المدني الذين بادروا بتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للمتضررين من تداعيات السيول التي شهدتها بعض مدن المحافظة منذ 3 أيام، بحضور نائبي المحافظ الدكتورة غادة أبوزيد، وأحمد شعبان، بجانب اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى مديري الإسكان والتضامن الاجتماعي والمشروعات، ورؤساء مراكز ومدن أسوان ودراو وكوم أمبو. 

يذكر أن مدينة أسوان، شهدت مساء أمس الثلاثاء، طقسًا غير مستقر مع ارتفاع في درجة الحرارة بشكل نسبي، دون أي تأثير على حركة المرور في الشوارع.

مكافحة الحشرات الضارة
مكافحة الحشرات الضارة
مكافحة الحشرات الضارة
مكافحة الحشرات الضارة
مكافحة الحشرات الضارة
مكافحة الحشرات الضارة
مكافحة الحشرات الضارة
مكافحة الحشرات الضارة
أسوان حملات عشوائية عينات محافظ أسوان وكيل وزارة الصحة

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