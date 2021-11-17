الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بالاتجار في الهيروين وحيازة سلاح ناري بالمطرية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالمطرية، حبس مسجل خطر 4 أيّام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمخدرات وعثر بحوزته على سلاح ناري وكمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة .

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – ميزان حساس – 2 هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والدراجة لتسهيل تنقلاته وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

سلاح نارى لوحات معدنية بدون لوحات معدنية وزير الداخلية مسجل خطر هاتف محمول المباحث الجنائية اتجار بالمخدرات الهواتف المحمولة التحقيقات

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