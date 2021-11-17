بعد إعلان زيارة الأمير تشارلز غدًا.. نرصد سجل زيارات العائلة المالكة لمصر

أعلنت السفارة البريطانية في مصر أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته الأميرة كاميلا باركر دوقة كورنوال، سيزوران مصر غدا الخميس الموافق 18 من شهر نوفمبر الجاري، وتعتبر تلك الزيارة أول زيارة خارجية رسمية لهم بعد جائحة كورونا.

وقال السفير البريطاني لدى القاهرة، جاريث بايلي، إن «زيارة صاحبي السمو الملكي المقبلة إلى مصر تعد الزيارة الأولى منذ 2006 والرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، سيرحبان بهما لمناقشة التعاون البريطاني المصري في مجال تغير المناخ والتسامح الديني والروابط الثنائية".

وفي هذا الصدد يقدم الدستور أبرز زيارات العائلة المالكة البريطانية إلى مصر على النحو التالي.

الملك جورج الخامس:

شهدت فترة حكم الخديوي عباس حلمي الثاني أول الزيارات الرسمية للعائلة المالكة البريطانية الى مصر في 21 نوفمبر عام 1911 واستقبلت مصر الملك جورج الخامس ملك بريطانيا وايرلندا وإمبراطور الهند وزوجته الملكة ماري في حفل أسطوري ضم عروض عسكرية وفرقة موسيقية وبحضور كبار الشخصيات من الدولتين واستمرت هذه الزيارة عدة ساعات، حيث رست سفينة الملك في ميناء بورسعيد في طريقها وهى متوجهة إلى الهند وذلك لحضور الملك جورج الخامس والملكة ماري مراسم التتويج الإمبراطوري في الهند، حيث تم تنصيب الملك جورج الخامس ملك على بريطانيا وايرلندا وإمبراطور على الهند بعد وفاة والده الملك إدوارد السابع.

زيارة الأمير فيليب:

في عام 1950 أتى الأمير فيليب دوق أدنبرة وزوج الأميرة اليزابيث الثانية ولي عرش المملكة في ذلك الوقت حيث كان والدها الملك جورج السادس ما زال على العرش لتكون ثاني الزيارات الرسمية للعائلة المالكة البريطانية في عهد الملك فاروق ملك مصر والسودان، حيث لبى دعوة الملك فاروق على الغداء في مأدبة ملكية بحضور وزير الخارجية البريطاني أنتوني بيفين.

الأمير تشارلز

للمرة الثانية يستقبل ميناء بورسعيد سفينة ملكية بريطانية لتكون الزيارة الرسمية الثالثة للعائلة المالكة البريطانية إلى مصر ففي أغسطس 1981 استقبل الرئيس الراحل أنور السادات وزوجته الراحلة جيهان السادات الأمير تشارلز وزوجته الراحلة الأميرة ديانا في زيارة سريعة حيث كانت مصر ضمن محطات شهر العسل وفي عام 2006 قام الأمير تشارلز بزيارته الرسمية الثانية إلى مصر مع زوجته الثانية كاميلا باركر في زيارة استمرت 5 أيام لتكون المحطة الأولى في جولتهما التي استغرقت أسبوعين وشملت كلا من مصر والسعودية والهند.

الأميرة ديانا:

كانت الزيارة الأولى للأمير في 15 أغسطس عام 1981، مع زوجته الأولى الراحلة الأميرة ديانا، لتكون إحدى محطات شهر العسل، فقررا زيارة مدينة الغردقة، ولم تتجاوز الزيارة إلا ساعات وحينها قام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وزوجته جيهان السادات، باستقبالهما وتم عمل مأدبة استقبال على شرف العروسين.

وعقب مرور أكثر من 10 سنوات، قررت الأميرة ديانا، زيارة مصر لأيام وكانت بمفردها، وذلك في أغسطس عام 1992، وزارت خلالها الأهرامات والأقصر ومنها طريق الكباش، بالإضافة إلى مسجد الأزهر الشريف.



