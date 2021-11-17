واضحة ومتنوعة.. «تعليم القاهرة» تحدد مواصفات أسئلة امتحانات التيرم الأول

أكد محمد عطية وكيل تعليم القاهرة على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وتدرجها مع مراعاة الفروق الفردية وتطبيق جميع المستويات المعرفية، جاء ذلك خلال اجتماعه بموجهي عموم المواد الدراسية الأساسية وفريق العمل لمناقشة الاستعدادات لوضع امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021_2022.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم على وضوح الورقة الامتحانية وبخاصة الخريطة في مادة الدراسات الاجتماعية وضوح الرسم الهندسي وفي العلوم وضوح التجارب والتراجم

واقترح “عطيه” إعداد بنك أسئلة بمشاركة المعلمين الذين يقوموا بتدريس المادة ، فيما تم تدريسه فعليا من المنهج والاستفادة بخبرتهم وتنوع الأسئلة والنماذج وتدريب الطلبة نماذج متعددة .

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، تابع دخول العاملين لديوان عام المحافظة بعد التأكد من حصولهم على لقاح فيروس كورونا تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم إلى مقر عمله اعتبارًا من اليوم الاثنين ١٥ نوفمبر ، كما أنه لن يسمح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بعد أول ديسمبر القادم .

وأشار المحافظ إلى أن الدولة وفرت كافة امكانياتها لتوفير الطعوم بالمجان حرصًا على صحة المواطنين ، كما وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الاماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة .

وشدد المحافظ على أنه لن يسمح بدخول العاملين إلى الديوان العام أو أى جهة تابعة للمحافظة دون الحصول على اللقاح اعتبارًا من اليوم وأنه سيتم متابعة هذا الأمر بمنتهى الحزم حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى تواجد قافلة طبية بالديوان لإعطاء اللقاح لمن يحصل عليه بعد .

وأكد اللواء خالد عبدالعال أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء لن يسمح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا الديوان العام أو أى جهة تابعة للمحافظة اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين ١٥ نوفمبر، كما أنه لن يسمح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بعد أول ديسمبر، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت كافة امكانياتها لتوفير الطعوم حرصًا على صحة المواطنين .

ووفرت محافظة القاهرة اليوم بالديوان العام قافلة طبية لتطعيم الموظفين الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد، مطمئنا الموظفين المتخوفين من تلقى اللقاح، مؤكدا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع .