الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

واضحة ومتنوعة.. «تعليم القاهرة» تحدد مواصفات أسئلة امتحانات التيرم الأول

وكيل تعليم القاهرة
وكيل تعليم القاهرة

أكد محمد عطية وكيل تعليم القاهرة على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وتدرجها مع مراعاة الفروق الفردية وتطبيق جميع المستويات المعرفية، جاء ذلك خلال اجتماعه بموجهي عموم المواد الدراسية الأساسية وفريق العمل  لمناقشة الاستعدادات لوضع امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021_2022.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم على وضوح الورقة الامتحانية وبخاصة الخريطة في مادة الدراسات الاجتماعية  وضوح الرسم الهندسي  وفي العلوم وضوح التجارب والتراجم  

واقترح “عطيه” إعداد بنك أسئلة بمشاركة المعلمين الذين يقوموا بتدريس المادة ، فيما تم تدريسه فعليا من المنهج والاستفادة بخبرتهم وتنوع الأسئلة والنماذج وتدريب الطلبة نماذج متعددة .

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، تابع دخول العاملين لديوان عام المحافظة بعد التأكد من حصولهم على لقاح فيروس كورونا تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم إلى مقر عمله اعتبارًا من اليوم الاثنين ١٥ نوفمبر ، كما أنه لن يسمح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بعد أول ديسمبر القادم .

وأشار المحافظ إلى أن الدولة وفرت كافة امكانياتها لتوفير الطعوم بالمجان حرصًا على صحة المواطنين ، كما وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الاماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة .

وشدد المحافظ على أنه لن يسمح بدخول العاملين إلى الديوان العام أو أى جهة تابعة للمحافظة دون الحصول على اللقاح اعتبارًا من اليوم وأنه سيتم متابعة هذا الأمر بمنتهى الحزم حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى تواجد قافلة طبية بالديوان لإعطاء اللقاح لمن يحصل عليه بعد .

وأكد اللواء خالد عبدالعال أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء لن يسمح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا الديوان العام أو أى جهة تابعة للمحافظة اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين ١٥ نوفمبر، كما أنه لن يسمح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بعد أول ديسمبر، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت كافة امكانياتها لتوفير الطعوم حرصًا على صحة المواطنين .

ووفرت محافظة القاهرة اليوم بالديوان العام قافلة طبية لتطعيم الموظفين الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد، مطمئنا الموظفين المتخوفين من تلقى اللقاح، مؤكدا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع .

استعدادات تعليم القاهرة لامتحانات الترم الأول تعليم القاهرة اخبار تعليم القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

«القضاء الإدارى»: عدم قبول دعوى وقف انتخابات النادى الأهلى

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

«مدبولي»: منع أي مواطن من دخول المنشآت الحكومية دون تلقيح بداية ديسمبر

القضاء الإدارى يؤيد إجراء انتخابات نادى الزمالك فى موعدها

أحكام بالسجن ضد زياد العليمى وهشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين فى «الأخبار الكاذبة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ميزان (نوبل) المائل!

وجيه أمين عبدالعزيز

كيف تحمي حسابك البنكي قبل "البكاء" على الرصيد المسحوب؟!

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية»: قرار اسرائيل نقل مقر وزارتها للقدس المحتلة خطير ومرفوض

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة