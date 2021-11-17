البرلمان العربي يُدين إساءة أعضاء «العموم البريطاني» للسعودية

أعرب البرلمان العربي، عن إدانته لما تم تداوله في وسائل الإعلام البريطانية بشأن قيام عدد من أعضاء مجلس العموم بالمملكة المتحدة، بإساءات مغرضة ضد المملكة العربية السعودية.

وأكد البرلمان العربي أن هذه الإساءات المغرضة والمشبوهة تنم عن جهل بالتطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة والدور التاريخي المشرف لها في المنطقة والعالم العربي، ودورها الكبير في دعم برامج الأمم المتحدة والدور الإنساني في شتى بقاع العالم.

وأضاف البرلمان العربي، أن جهود المملكة في المنطقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد، أو من لا يريد خيرًا للأمتين العربية والإسلامية ووحدتهم وتماسكهم وتقدمهم، مستنكرًا أي دعوات خبيثة للإساءة إلى المملكة، أو محاولة الانتقاص من تاريخها المشرف في خدمة قضايا الأمة العربية.

وأكد البرلمان العربي، وقوفه التام مع المملكة العربية السعودية وتصديه لحملات التشويه الممنهجة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة والنيِّل من إنجازاتها غير المسبوقة والتي تحققت تحت رعاية قيادتها الحكيمة، مشددًا على أن أمن المملكة العربية السعودية من أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وتوجه عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيطالية روما، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، وذلك لعقد مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو، حيث ستتناول المباحثات سبل تعزيز العلاقات العربية الإيطالية على المستوى البرلماني إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

كما سيعقد رئيس البرلمان العربي، مباحثات مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي فيرناندو كازيني، وهو أيضًا الرئيس السابق لمجلس النواب الإيطالي والرئيس السابق للاتحاد البرلماني الدولي.

وفي إطار هذه الزيارة، سوف يلتقي "العسومي" مع جينارو ميليوري، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط (إيطالي الجنسية)، ويجري معه مباحثات بشأن آليات العمل والتنسيق المشترك بين البرلمان العربي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط.

كما سيشارك "العسومي" ووفد البرلمان العربي في الاجتماع الـ 43 لمكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، المقررة خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري في روما.

ومن المقرر أن يلقى خلال هذا الاجتماع كلمةً باسم البرلمان العربي، يتناول فيها التحديات الأمنية المشتركة التي تواجه العالم العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.

وفي إطار هذه الزيارة أيضًا، سوف يشارك وفد البرلمان العربي برئاسة "العسومي" في حفل توزيع جوائز برلمان البحر الأبيض المتوسط للعام 2021، كما سيشارك في الافتتاح الرسمي للمركز الدولي للبحوث بسان مارينو، إضافة إلى زيارة قصر الحكومة بجمهورية سان مارينو.