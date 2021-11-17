الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غدا.. وزير الدفاع الأمريكى ينطلق فى جولة شرق أوسطية تشمل البحرين والإمارات

لويد أوستن
لويد أوستن

ينطلق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في جولة شرق أوسطية تشمل البحرين والإمارات العربية المتحدة اعتبارا من يوم غد الخميس.


وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون جون كيربي في مؤتمر صحفي، وفق ما نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء إن "أوستن سيجتمع خلال زيارته مع قيادات الدولة والعسكريين في البحرين والإمارات.. وسيزور وزير الدفاع أيضا القوات الأمريكية المتمركزة في كلا البلدين".


وبحسب البيان، سيشارك أوستن أثناء زيارته البحرين، بـ"مؤتمر حوار المنامة" الذي يعقده المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية سنويًا.


وكان أوستن قد زار منطقة الشرق الأوسط سبتمبر الماضي للتعبير عن امتنانه لحلفاء واشنطن على المساعدة في إجلاء المواطنين الأمريكيين وعدد من الأفغان من أفغانستان.

واشنطن البحرين الإمارات جولة شرق أوسطية وزير الدفاع الامريكى الولايات المتحدة

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