الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«الصحة»: تسجيل 941 حالة إيجابية جديدة بكورونا و69 وفاة

خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 765 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 288879 حتى اليوم.

أوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 941 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 69 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة أندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة آيفون
‏https://apple.co/3gURgYJ 

وكانت قد أكدت وزارة الصحة والسكان توافر أعداد كبيرة من اللقاحات لتطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي من شأنها أن تحد من الأعراض المصاحبة للإصابة. 

وزارة الصحة والسكان لقاح كورونا فيروس كورونا

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