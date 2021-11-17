الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مظاهرات فى كاليفورنيا تطالب بمقاطعة منتجات شركات تتعامل مع إسرائيل

مظاهرات فى كاليفورنيا
مظاهرات فى كاليفورنيا

نظم تحالف عريض مؤيد للحقوق الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مظاهرات أمام متاجر كبرى في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، تطالب المتسوقين بمقاطعة منتجات تصنعها شركات أمريكية لها وجود ومراكز في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونظم الحملة عدة منظمات بينها تحالف ساكرامنتو الإقليمي للحقوق الفلسطينية، ومنظمة أصوات يهودية من أجل السلام، وتحالف ساكرامنتو ضد الحرب "انسرز".

وسبق المظاهرة، توزيع رسائل موقعة باسم هذه المنظمات على أكثر من 100 محل بقالة في المنطقة تطالبها بعدم بيع منتجات لشركات تتربح من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتنفذ هذه المنظمات حملة ضد شركة "بيلز بيري" الأمريكية للمعجنات التي تحتفظ بمراكز لها داخل المستوطنات الإسرائيلية.

وتأتى تلك الفعاليات مع اقتراب موسم عطلات عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتضاعف مبيعات شركة المعجنات الأميركية خلال هذه الفترة.

جدير بالذكر أن سلسلة فعاليات مناصرة للحق الفلسطيني نظمت مؤخرا على الساحة الأمريكية، أوصل خلالها المشاركون عدة رسائل لمناصرة الشعب الفلسطينى، ووزعوا ملصقات تطالب بمقاطعة منتجات مع شرح أسباب المقاطعة.

وفى وقت سابق من اليوم، افتتح مؤتمر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونوروا"، لدعم منظمة الأونروا في برلين، حيث ذكر المؤتمر أن ألمانيا تتعهد فيه مرة أخرى بتقديم تمويل كبير للاجئي فلسطين.

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية بأن مؤتمر اليوم يدور حول تحديد المسار لعمل الأونروا في السنوات القادمة، وهذا يتطلب المزيد من الإصلاحات، وتعزيز الرقمنة ومساهمات المانحين المستقرة ويعد المؤتمر خطوة مهمة على طريق تحديث المنظمة.

وأضاف بيان الخارجية الألمانية أن مؤتمر الأونروا 2021 يدور أيضًا حول إعادة تنظيم المنظمة لمساهمتها في المستقبل، حيث تعد ألمانيا هي ثاني أكبر داعم للأونروا التي عملت منذ عام 1949 على ضمان بقاء وكرامة ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

مقاطعة المنتجات الإسرائيلية الولايات المتحدة مظاهرات منظمات كاليفورنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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