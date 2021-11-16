إصابة شخصين وتفحم 4 سيارات فى حريق معرض بالدقهلية

شب حريق هائل بمعرض سيارات بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على النيران التي التهمت 4 سيارات وأصيب شخصان أثناء معاونة قوات الإطفاء في السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي بنشوب حريق بمعرض سيارات أمام مسجد محمد زكي، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف وضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

حريق معرض

حريق معرض