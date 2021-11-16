السودان.. المبعوثة الأمريكية تلتقى «حمدوك» لبحث استعادة الانتقال الديمقراطى

التقت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي فيي، اليوم الثلاثاء، برئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، خلال زيارتها للخرطوم.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، قالت المبعوثة الأمريكية إنها التقت مع حمدوك وقد تباحثا حول سبل استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان، فيما يُتوقع أن تخرج تظاهرات مناوئة لإجراءات الجيش، غدًا الأربعاء.

بالتزامن، نقلت الصحف المحلية عن عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار تأكيده بأنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك خلال يوم أو يومين.