الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان.. المبعوثة الأمريكية تلتقى «حمدوك» لبحث استعادة الانتقال الديمقراطى

عبدالله حمدوك
عبدالله حمدوك

التقت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي فيي، اليوم الثلاثاء، برئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، خلال زيارتها للخرطوم.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، قالت المبعوثة الأمريكية إنها التقت مع حمدوك وقد تباحثا حول سبل استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان، فيما يُتوقع أن تخرج تظاهرات مناوئة لإجراءات الجيش، غدًا الأربعاء.

بالتزامن، نقلت الصحف المحلية عن عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار تأكيده بأنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك خلال يوم أو يومين.

مولي فيي الولايات المتحدة الامريكية السودان الدكتور عبدالله حمدوك الانتقال الديمقراطي

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